NG.kz Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима Костанайского района Кайрата Ахметова с населением в прямом эфире



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:28 В Костанае с 29 января проходят отчетные встречи акимов городов и районов с населением. Для тех, кто прийти не сможет, а узнать ответы на вопросы жителей желание есть, мы проведем прямую трансляцию.

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