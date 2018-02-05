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≡ Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима Костанайского района Кайрата Ахметова с населением в прямом эфире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима Костанайского района Кайрата Ахметова с населением в прямом эфире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае с 29 января проходят отчетные встречи акимов городов и районов с населением. Для тех, кто прийти не сможет, а узнать ответы на вопросы жителей желание есть, мы проведем прямую трансляцию.
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...
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...




Отправлено: 05.02.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот лалалала скажет.
а судьба его завтра? она предсказуема.
сколько, это решит суд.

Народный контроль
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...




Отправлено: 05.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу отметить что в Затоболовке позитива всё таки больше. Дороги прекрасные. Качеству питьевой воды можно позавидовать. Если Затоболовка получит статус города,наверное и получит своё переименование. И через три года начнётся строительство трёх микрорайонов.

§ yudjin
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
наверное и получит своё переименование

ой, бай, вчкбаева, ты согласна за возвращение исторического названия Самодуровка?... а другого просто НЕ БЫЛО!

Цитата:
Народный контроль:
Дороги прекрасные.

ага... аж все 5 из пол сотни.
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