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§ NG.kz
ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба Министерства образования и науки РК опубликовала разъяснения по некоторым вопросам, которые были неверно интерпретированы. В том числе про отмену ЕНТ.
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§ Volonter
Re: ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушал, что вроде при поступлении в забугорные ВУЗы результаты нашего ЕНТ непринципиальны для них, но глубже не интересовался за ненадобностью...
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§ Медный
Re: ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1723
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.02.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не больно то идёт реформирование... вернее народ хочет но министерство тормозит.

давно пора вернуть всё взад :lol:
ну, а если совсем серьёзно, то конечно пора убрать дурацкий тренинг с заучиванием ЕНТ, наладить выдачу аттестата о среднем образовании по выпускным экзаменам и вернуть приём в ВУЗы по экзамену.
Профайл
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