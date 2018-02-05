Медный Re: ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1723

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Что-то не больно то идёт реформирование... вернее народ хочет но министерство тормозит.



давно пора вернуть всё взад

ну, а если совсем серьёзно, то конечно пора убрать дурацкий тренинг с заучиванием ЕНТ, наладить выдачу аттестата о среднем образовании по выпускным экзаменам и вернуть приём в ВУЗы по экзамену.