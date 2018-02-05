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§ NG.kz
"Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой футболистов прямо на поле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаский футбольный клуб "Тобол" сыграл второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "Тобола" выступил махачкалинский "Анжи".
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Народный контроль
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 10:19
Комментарий удален модератором.

111
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой футбол нам не нужен. Николай Озеров.

Народный контроль
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш грузин обидел игрока Анджи. Какой то он у нас воинственный!

коматозник
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон оно как.
А мы думали ,что они играют то так плохо.
А они у нас в тоболе ,оказывается не футболисты, а бойцы ММА

§ Dron
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анжи светит в этом году вылет из премьер лиги. А про Тобол всегда знал, что это дворовая команда.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Наш грузин обидел игрока Анджи. Какой то он у нас воинственный

будем надеяться, что уже бывший игрок Тобола.
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