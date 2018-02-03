Цитата: осведомленный:

Это как? Столицу начинали воздвигать, как раз эти строители

что в верхах, что с низов.

Хрущевки? ты хоть в астане был, а я был и в целинограде (учился там) и в астане, есть с чем сравнивать.Цитата: осведомленный:

При чем тут гордость, она то как раз есть. Только вот у нас то велодорожек как не было, так и нет)

будут и у нас велодорожки, нужно время.