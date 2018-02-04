Медный Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1722

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 не судьба мужику бухнуть, теперь и штраф ещё

не получился из него "оружейный барон"