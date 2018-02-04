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§ NG.kz
Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Согласно заключения эксперта, данное оружие является газовым револьвером модели SM 2000 калибра 9 мм, германского производства, без номера, технически исправно. Огнестрельным оружием не является", - сообщает пресс-служба областного суда.
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Иолис
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бог создал людей, а Кольт сделал их равными.

§ Медный
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.02.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не судьба мужику бухнуть, теперь и штраф ещё
не получился из него "оружейный барон" :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно заключения эксперта

ЗаключениЮ! Предлог согласно употребляется с дательным падежом! И это пресс-служба!
Профайл

кума
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разницы нет: хоть в родительном, хоть в
дательном падеже, верно.

abkjkju
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 18:03
Комментарий удален модератором.

Кгхм
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и разницы между пистолетом и револьвером в редакции не видят.
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