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§ NG.kz
Yudjin: Подарок для писаной торбы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно услышал, что наша область к середине лета подарит Астане к юбилею 10 км новой велодорожки, обустроит спортивные и игровые объекты. Сначала я, обрадовавшись, подумал, что это «город-сказка, город-мечта» Астана сделает подарок житнице страны.
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Нуртас
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Это как? Столицу начинали воздвигать, как раз эти строители
что в верхах, что с низов.

Хрущевки? ты хоть в астане был, а я был и в целинограде (учился там) и в астане, есть с чем сравнивать.Цитата:
осведомленный:
При чем тут гордость, она то как раз есть. Только вот у нас то велодорожек как не было, так и нет)

будут и у нас велодорожки, нужно время.

§ 112
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
меня настроение отличное, а если

Хм..
То есть это у тебя отличное такое настроение, что ты встаешь в 5.04 утра и выругиваешься, пытаясь успокоится хоть как то?
Странный ты человек!
А когда плохое, хочется в 5.04 воскресного утра наверно пришить кого то?
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осведомленный
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:

я был, только ты сути сказанного так и не понял, видимо плохо учился, раз зачем то вспомнил хрущевки.
Цитата:
Нуртас:
нужно время.

до 2030 года? или 2050?

ордынец
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 14:25
Комментарий удален модератором.

Zanoza
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты нурлыкунишь Уважаемым и у вас очень соглашательскся позиция с нашим непосредственным тут на форуме начальством..
Ну очень..

Процитируйте? Вот, если не приведёте ни одной достойной цитаты - вы балабол!!!!

§ 112
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Процитируйте? Вот, если не приведёте ни одной достойной цитаты - вы

Как правило я не ищу, сама знаешь..
Соглашательская позишен сразу видна невооруженным взглядом..
Осуждаешь только по укаске..
Потом намедни посмотрим.
Не помирать же собралась?
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Zanoza
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, в общем, вы поняли!)))))) Смените НИК!

§ Dron
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комментарий удален модератором.

Вот вчкушку то прет. Все таки жаль что в Кустанае нет велодорожек, ей бы велосипед, может бы перестала быть такой злой.
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§ Dron
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.02.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:
сейчас только гордость что мы создали нашу столицу, без помощи строителей социализма, сами, на свой деньги, смогли, с каждым годом и столица и другие города становятся местом жительства людей, для людей, а у вас нет гордости за свою столицу?

А ну ка, посчитайте, сколько вы построили на своЙ деньги смогли? А раньше что за существа жили в городах, если только сейчас они становятся местом жительства людей?
А вообще, нет у меня гордости за столицу, нет души в этом городе, все как будто искуственное. Зря Алмату лишили в свое время статуса столицы.
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§ Dron
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.02.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А кто говорит что делая кому то подарок, ты его покупаешь?
Или у вас это означает что все учителя на 100 процентов купленный народишко?
На Новый год не дарите, то есть не покупаете никого?
На дни рождения как в этом случае..
На похороны наконец венки не приносите, ах да, родственники скажут что вы их покупаете..

Что касается учителей, это традиция уже такая, ну как бы положено так и все. Может быть когда нибудь и отойдет.
Новый год, похороны и дни рождения не обсуждаются.
А вот подарок столице в виде велодорожки я как то не понял, Кустанай должен подарить то, изготовление чего у нас отточено до совершенства и это не велодорожка, а что же это?.....Правильно..Скульптура! Желательно коника или батыра.
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Гость
Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 05.02.18 - 00:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 05.02.18 - 00:08
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.02.18 - 00:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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