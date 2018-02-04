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§ NG.kz
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого.
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Хохол
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что с нами не так?

Всё не так , другие мы . Их не тащили за шкирку 70 лет , как нас в светлое будущее . За них не думала партия , что им есть , пить , носить и как жить . У них пол страны не сидела в своих же собственных лагерях , а потом выйдя из этих самых лагерей , эти самые пол страны перенесли воровские и тюремные законы в жизнь , а в тюремной жизни не принято открыто выражать свои эмоции , а тем более улыбаться кому то . Да , наш человек спокойно чувствует себя за высоким забором , с решётками на окнах и глазком в двери , заточая себя фактически добровольно в тюрьму . Наверное потому ещё что нашего человека постоянно обманывают . Государство , полиция , власть , банки и т.д. Нам постоянно с экрана твердят про осторожность , на улице , в автобусе , в магазине , постоянно призывают быть на чеку и быть бдительными , не доверять незнакомым людям на улице , видеть во всём опасность и угрозу . Быть доверчивым , открытым и добрым в нашем мире означает быть лохом , которого необходимо доить , обманывать и наказывать за его доверчивость . Отсюда и поведение у нас такое , даже здесь на форуме , быть постоянно готовым к агрессии , войне и ненависти , а кто слаб да ещё и улыбается , запинывать и долбить , что б не путался под ногами у сильных . По другому не жили и не умеем .

§ КГСПС
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ни церковь,ни кабак ничего не свято. Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята! В.С.Высоцкий
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§ КГСПС
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.02.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Всегда лучше там, где нас нет...
И как только мы там появляемся, становится хуже, то есть это ХУЖЕ мы делаем сами.
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§ CHINOIS
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 04.02.18 - 19:00
Комментарий удален модератором.
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456
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 19:15
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
хорошее.... Жизнь изменится!!! Там люди живут без штор, потому, что соседи доносят в полицию. ОТ СТРАХА они даже

Да да да!!
И детишек едят то ли на обед толи на ужЫн!
Какие они нехорошие!
Я знал!
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Zanoza
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где-то тут Дракон тусит... Давайте у него спросим))).

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с нами не так?
Да не с нами, а с ними...
Немцы и другие буржуи друг другу улыбаются не потому что они общаться любят и рады друг друга видеть...
Как сказал один товарищ "не дай бог тебе поссориться с немцем - получишь врага на всю жизнь. Это тебе не русский, с которым можно побухать, дать в глаз друг другу, и стать закадычными друзьями на всю жизнь..."
Вот и лыбятся друг другу... чтобы врагов себе не нажить на ровном месте...

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 19:41
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при чем тут пирамида Маслоу? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 20:19
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 20:31
Комментарий удален модератором.

МуМу
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 21:21
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
-то тут Дракон тусит... Давайте у него спросим))).

Ест ли он детишек на ужин или завтрак?
А может вы ошибаетесь и он лакомится ими в обед?
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