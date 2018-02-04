Цитата: Что с нами не так?

Всё не так , другие мы . Их не тащили за шкирку 70 лет , как нас в светлое будущее . За них не думала партия , что им есть , пить , носить и как жить . У них пол страны не сидела в своих же собственных лагерях , а потом выйдя из этих самых лагерей , эти самые пол страны перенесли воровские и тюремные законы в жизнь , а в тюремной жизни не принято открыто выражать свои эмоции , а тем более улыбаться кому то . Да , наш человек спокойно чувствует себя за высоким забором , с решётками на окнах и глазком в двери , заточая себя фактически добровольно в тюрьму . Наверное потому ещё что нашего человека постоянно обманывают . Государство , полиция , власть , банки и т.д. Нам постоянно с экрана твердят про осторожность , на улице , в автобусе , в магазине , постоянно призывают быть на чеку и быть бдительными , не доверять незнакомым людям на улице , видеть во всём опасность и угрозу . Быть доверчивым , открытым и добрым в нашем мире означает быть лохом , которого необходимо доить , обманывать и наказывать за его доверчивость . Отсюда и поведение у нас такое , даже здесь на форуме , быть постоянно готовым к агрессии , войне и ненависти , а кто слаб да ещё и улыбается , запинывать и долбить , что б не путался под ногами у сильных . По другому не жили и не умеем .