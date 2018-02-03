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§ NG.kz
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. Последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России.
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§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кстати в Швейцарии и Норвегии, социализм с рыночными отношениями.

Ах да, как же я запамятовал..
В Швейцариях коммунисты отстроили коммунизм!
Вот блин и Истории не знаю то..
А тут мы советские люди, отстроили капитализм!
Во мы даем и они дали то..
И да, коммунисты Меркель и Обама не мои кенты..
И согласен еще с тем, там где хорошо живут, можно назвать страны коммунистическими..
Англия, Епония, Австралия..
Ленин со всеми сделал свое дело, а вот с нами капиталистами не смог!
Профайл

Директор Пляжа
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
коммунисты Меркель

Она комсомолка бывшая, гы. А бывших в этом плане не бывает.
Цитата:
112:
а вот с нами капиталистами

Ты когда уже успел в капиталисты перекрасится там, где по твоим словам его нет?
:lol:
Опять пьешь? :-o
Исходя из тобой написаного выше, там это..ну ..фсё))))

Директор Пляжа
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

И хватит на мне паразитировать, со всей своей командой.
Передавай привет самогонщику с подворья и бегунку с анналов интернета.

МуМу
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты колбасу из сои делаешь что ли?Кстати я ни разу ее не видел..А что, лень сделать из мяса?У нас шужук из мяса кстати, кониного..Может ты просто лентяй?

Ты адекватно вообще реагировать и что то писать вообще в состоянии, или барокамеры сделали своё дело? :lol: Где куры вообще то, так не хватает, ещё щи для беременных пропали.Цитата:
112:
Ах да, как же я запамятовал..В Швейцариях коммунисты отстроили коммунизм!Вот блин и Истории не знаю то..

Что правда то правда ;-) Цитата:
112:
И да, коммунисты Меркель и Обама не мои кенты..

Ну кщё бы, вот им делать то больше нечего. Один и так уже не пределах, другая вот вот в небытие уйдёт
Цитата:
NG.kz:
И согласен еще с тем, там где хорошо живут, можно назвать страны коммунистическими..Англия, Епония, Австралия..

Расскажи ещё что нибудь. Может не так смешно как у "49" получится, но тем не мене интересно точно будет
8-)

§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Она комсомолка бывшая

Она же коммунистка и настоящая?
И да, если у нас капитализьм, то мы капиталисьты от рождества Христова..
Что нам Ленин...
Профайл

§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МуМу:
адекватно вообще реагировать и что то писать вообще в с

Еще раз..
Ты сказал что у тебя колбаса из Сои..
Что тебе лично мешает сделать колбасу из мяса?
И каким образом это относится к студентам, предлагаешь им резать буренок и набивать их мясо в их кишки, делая настоящую колбасу?
Профайл

МуМу
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты сказал что у тебя колбаса из Сои..Что тебе лично мешает сделать колбасу из мяса?

Так в магазинах, что продают, то и покупать приходиться или Цитата:
112:
И каким образом это относится к студентам, предлагаешь им резать буренок и набивать их мясо в их кишки, делая настоящую колбасу?

Ну мне же предлагаешь, а студентов то много, глядишь и производство организуют. Профессиональное такое :lol:

шутка юмора
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по ГОСТУ СССР:По межгосударственному стандарту ГОСТ 23670-79, на 100 кг колбасы приходится: говядина жилованная высшего сорта — 25 кг; свинина жилованная полужирная — 70 кг; яйца куриные или меланж — 3 кг; молоко коровье сухое цельное или обезжиренное — 2 кг; пряности и другие материалы (на 100 кг несолёного сырья): соль поваренная пищевая — 2090 г; нитрит натрия — 7,1 г; сахар-песок или глюкоза — 200 г; орех мускатный или кардамон молотые — 50 г. Срок хранения по ГОСТу колбасы составлял 72 часа.
Сегодня: в полимерной оболочке на 45% состоят из эмульсии (перемолотые и уваренные до состояния светло-серой кашки кожа, кости, субпродукты, отходы мясопроизводства) и на 25% из соевого белка. Содержание мяса в них - 7%, а мяса птицы - 15%. Остальное составляют мука, крахмал и вкусовые добавки. А сардельки на 35% состоят из эмульсии, 30% продукта - соевый белок, 15% - мясо, 10% - мясо птицы. В вареной колбасе эмульсии и соевого белка содержится по 25%, мяса - 10%, мяса птицы - 30%.
Это ты помидоры с дачи испанскими из супер пупер маркета разбавляешь, а бедным студентам на что?

МуМу
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 23:19
Комментарий удален модератором.

§ 112
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.02.18 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
112


(Пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.02.18 - 00:35
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 05.02.18 - 00:46
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