Цитата: 112:

Ты колбасу из сои делаешь что ли?Кстати я ни разу ее не видел..А что, лень сделать из мяса?У нас шужук из мяса кстати, кониного..Может ты просто лентяй?

Ты адекватно вообще реагировать и что то писать вообще в состоянии, или барокамеры сделали своё дело? Где куры вообще то, так не хватает, ещё щи для беременных пропали.Цитата: 112:

Ах да, как же я запамятовал..В Швейцариях коммунисты отстроили коммунизм!Вот блин и Истории не знаю то..

Что правда то правда Цитата: 112:

И да, коммунисты Меркель и Обама не мои кенты..

Ну кщё бы, вот им делать то больше нечего. Один и так уже не пределах, другая вот вот в небытие уйдёт

Цитата: NG.kz:

И согласен еще с тем, там где хорошо живут, можно назвать страны коммунистическими..Англия, Епония, Австралия..

Расскажи ещё что нибудь. Может не так смешно как у "49" получится, но тем не мене интересно точно будет

