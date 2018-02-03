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112:
Ты колбасу из сои делаешь что ли?Кстати я ни разу ее не видел..А что, лень сделать из мяса?У нас шужук из мяса кстати, кониного..Может ты просто лентяй?
Ты адекватно вообще реагировать и что то писать вообще в состоянии, или барокамеры сделали своё дело? Где куры вообще то, так не хватает, ещё щи для беременных пропали.Цитата:
112:
Ах да, как же я запамятовал..В Швейцариях коммунисты отстроили коммунизм!Вот блин и Истории не знаю то..
Что правда то правда Цитата:
112:
И да, коммунисты Меркель и Обама не мои кенты..
Ну кщё бы, вот им делать то больше нечего. Один и так уже не пределах, другая вот вот в небытие уйдёт
Цитата:
NG.kz:
И согласен еще с тем, там где хорошо живут, можно назвать страны коммунистическими..Англия, Епония, Австралия..
Расскажи ещё что нибудь. Может не так смешно как у "49" получится, но тем не мене интересно точно будет