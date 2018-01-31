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≡ Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гибель 74-летнего Ожана Ещанова под колесами лимузина в июле прошлого года вызвала массу кривотолков в Костанае. Слишком уж неправдоподобной выглядела первоначальная версия полицейских о том, что белый «Линкольн»… поехал сам, без водителя.
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111
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если с камеры видели все, то пусть и посмотрят когда клеммы сняты были

§ Добринцофф
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Странный адвокат , как же лимузин тогда заехал на базу и выехал без аккумулятора ?

Я когда в скворечнике жил,машину ставил на стоянке недалеко от дома,в сильные морозы аккум снимал и заносил домой.То есть подъезжаешь к дому машину не глушишь,снимаешь аккум и тащишь его на 5 этаж.Потом едешь на стоянку без аккумулятора.
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...
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Как я понял сторона


у тебя понялка не работает. я это понял.

водила.
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я когда в скворечнике жил,машину ставил на стоянке недалеко от дома,в сильные морозы аккум снимал и заносил домой.То есть подъезжаешь к дому машину не глушишь,снимаешь аккум и тащишь его на 5 этаж.Потом едешь на стоянку без аккумулятора.


какая была машина, пиз ь ты. москвич 402. так он и заводился без ак,
кривым ключем.
сравнил жо..у с пальцем.

рудничанин
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ?


гражданин продолжает настаивать что взяточники, преступники не должны сидеть в тюрьме.
он не согласен с решением судей нашей страны. он не принимает их решения.
он ставит себя выше все законов и решения судей.
кто это хохол и кто ему зеленую дорожку тут это все проповедовать?

§ Добринцофф
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.01.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила.:
какая была машина, пиз ь ты. москвич 402. так он и заводился без ак,
кривым ключем.
сравнил жо..у с пальцем.

Машина пассат б4 универсал.Читать научись машину не глушишь снимаешь аккум и без аккумулятора едешь до стоянки.
Профайл

Хохол
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 31.01.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила.:
какая была машина, пиз ь ты. москвич 402. так он и заводился без ак,
кривым ключем.

Кончай бухать и постарайся внятно излагать свои мысли . Какой же ты водила , если не знаешь что без возбуждения генератора , пусть и дохлым но подающего хоть какую то энергию аккумулятором , ты машину не заведёшь . Хоть замаслайся своим кривым ключом .

Майк
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 01.02.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чисто субъективно не нравится мне черты лица Михаила, даже с замазанным 4угольником, это в купе с отсутствием его помощи родственникам, "лишней" инфой про мусорные баки и непризнанием вины. Как минимум, на ручнике любое авто не поедет само (есть там акк или нет) - его вина хоть и мягче, по неосторожности. Лишь следствие, экспертиза и судья, по ранениям может знать примерные условия переезда человека.

Сэйт
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 01.02.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший,позитивный человек Мишаня.Никто от такого не застрахован..,как всегда виноват водитель..Держись..

Валера
Re: Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под...




Отправлено: 04.02.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие вы люди злые . Больше половины из вас только и умеет говорить за спиной , ну кстати там вы и останетесь . За спиной все мы мастера что то говорить и вырожать своё стадное мнение . Один написал и погнали чушь нести.. вы не кто его толком и не знаете . Вы всей ситуации не знаете . у каждого в жизни бывает не застрахованная ошибка , которой вроде ты и не хотел совершать да и даже и не совершал но тебя обвиняют . Да я за то что каждый человек должен отвечать за своё деяние . Но я не кому не желаю чтоб вы оказались на той или иной стороне !!! Думайте люди прежде чем что то говорить. Не кто из вас от такого не застрахован !!!!!
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