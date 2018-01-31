Какие вы люди злые . Больше половины из вас только и умеет говорить за спиной , ну кстати там вы и останетесь . За спиной все мы мастера что то говорить и вырожать своё стадное мнение . Один написал и погнали чушь нести.. вы не кто его толком и не знаете . Вы всей ситуации не знаете . у каждого в жизни бывает не застрахованная ошибка , которой вроде ты и не хотел совершать да и даже и не совершал но тебя обвиняют . Да я за то что каждый человек должен отвечать за своё деяние . Но я не кому не желаю чтоб вы оказались на той или иной стороне !!! Думайте люди прежде чем что то говорить. Не кто из вас от такого не застрахован !!!!!