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§ NG.kz
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. Последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России.
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49
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но Советской власти было МАЛО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ НА РАБОТЕ!
Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в Дома Отдыха, профилактории, туристические базы, ЧТОБЫ И ТАМ (!!!) ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО!
Уже в виде пыток 4-х разовым питанием, массажем, душем Шарко и прочими, практически гестаповскими, процедурами…
Измученные и обессилевшие люди надеялись, что хотя бы вечером их оставят в покое…
Но не тут-то было! Вечером начинались уже моральные пытки. Танцы, массовик-затейник и прочие ужасы, которые сейчас нельзя даже представить…
Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды. Мало того, что детей учили насильно, так ещё и требовали, чтобы они делали домашние задания и отвечали на уроках правильно, оценивая в баллах, сколько кто розг получит после уроков…
Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионерлагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам.
Попав в кровожадные лапы пионервожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом…
Их мучили спортом, конкурсами, кормили 4-е раза в день… В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети…
И наглое, циничное советское государство ещё и заставляло платить родителей за всё это. От 8-ми до 12-ти рублей за смену.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 14:00
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Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 14:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 14:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 14:10
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