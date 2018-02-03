49 Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных... #45







Отправлено: - 13:57 Но Советской власти было МАЛО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ НА РАБОТЕ!

Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в Дома Отдыха, профилактории, туристические базы, ЧТОБЫ И ТАМ (!!!) ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО!

Уже в виде пыток 4-х разовым питанием, массажем, душем Шарко и прочими, практически гестаповскими, процедурами…

Измученные и обессилевшие люди надеялись, что хотя бы вечером их оставят в покое…

Но не тут-то было! Вечером начинались уже моральные пытки. Танцы, массовик-затейник и прочие ужасы, которые сейчас нельзя даже представить…

Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды. Мало того, что детей учили насильно, так ещё и требовали, чтобы они делали домашние задания и отвечали на уроках правильно, оценивая в баллах, сколько кто розг получит после уроков…

Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионерлагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам.

Попав в кровожадные лапы пионервожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом…

Их мучили спортом, конкурсами, кормили 4-е раза в день… В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети…

И наглое, циничное советское государство ещё и заставляло платить родителей за всё это. От 8-ми до 12-ти рублей за смену.