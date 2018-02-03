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Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. Последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России.
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§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
В одной 404 стране тоже много чего на гарантировали, только вот вся эта гарантия

Помню помню, как я в детстве мечтал о коммунизме, когда все будет бесплатно..
Нагарантировали..
Профайл

Читатель 1
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сплошное "тяп-ляп", что в полемике, что в жизни (по поводу #21)))

Електрону
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жужа:
Електрону:

Откуда вы такие технологи пля вылазите?
Большая часть используемых ныне промышленных технологий родом из 50-х, 60-х годов, нового ничего толком, кроме повальной компьютеризации и автоматизации.
Болашакеры - балашакеры...

так в том то и дела повсеместно, идет замена технологии, и наш сосед остался на обочине цивилизации, и что цепляться за них, и оставаться дальше в стране третьего мира, ау дорогой ты забыл, что у нас был СССР и мы проиграли всему миру в технологиях, в образовании, обороне, мы проиграли, нас победили, мы разгромлены, из за этого развалилась наша некогда империя, потому как сидели и врали народу что у нас все лучшее, что мы самые сильные, мы самые умные и кто мы теперь? Мы ползаем вместе со старшим братом на коленях по всему миру выпрашивая, технологии и инвестиции, при этом бывший старший брат, продолжает врать своему народу что они великие, одновременно ловя взгляд всяких трампов, цин зи пинов и по детски радуясь что он посмотрел хорошо, значит трамп наш, цин зи пин обещал купить нефть и газ единственный экспортный товар, и опять на площадях устраивать концерты для народа с отжившими свой век, не выездными артистами, но он купил у америки на сотни миллиардов долларов, смотреть с надеждой что наш лидер нации замолвит словечко трампу, потому как трамп не хочет встречаться с их лидером, вот до чего мы докатились, наши лидеры хоть щеки не надувают, знают свое место, не надо жить вчерашним днем, нужно жить реалиями сегодняшнего дня, нужны новые технологии, нужна новая культура, к чему и стремиться наша страна.

?
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Недалекому:
Через год-два я думаю и товарищи там замерзнут,и твой компьютер личный тоже замерзнет И не сможешь ты больше напечатать слово Советский ,даже с ошибками

не надоело? одно и то же уже 25 лет, умрете, замерзните....

Таёжный союз
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Они еще быстрее там останутся. Найдут способ. Особенно детки высокопоставленных.

Да ради бога! Низки поклон нашедшим способ остаться там!

Man
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментаторы, хватит друг друга хаить, что как собаки ругаетесь.

Народный контроль
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
херова у России все... а почему за их рубль 6 наших дают? Кто плохо живет?))))

Почему за один российский рубль дают -1,96 JPY - Японских Йен ? Кто плохо живёт?)))))))))))

ордынец
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Електрону:

Не надоело плакать, каяться и распространять лживые сведения.
Какие вы смешные и в то же время унылые.
Говоря про не надувая щеки, тут же их своим вбросом надули. :lol:
Народ то видит, как, что и как происходит.
И ваши совковые устаревшие технологии, тут вряд ли помогут.
Пишите такое в ОК или в ВК, там может и схавают.

ордынец
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как я в детстве мечтал

Ну ты же капитализму захотел, вот и живи с этим, не ной теперь.

Народный контроль
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
не надоело? одно и то же уже 25 лет, умрете, замерзните....

Наверное газ и нефть в Казахстане закончиться.

§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жужа:
Большая часть используемых ныне промышленных технологий родом из 50-х, 60-х

Соглашусь и дополню, с каменного века, когда люди использовали камни, пещеры и деревянные укрытия из деревьев..
Все технологии оттуда.
А так же технология добычи еды, убивая животных идет от сотворения человека Богом..
Так что ничего нового согласен, людишки не придумали..
Профайл

§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Почему за один российский рубль дают -1,96 JPY -

У него непонимание слово Экономика..
Важно не как дают, важно как живут..
Профайл

МуМу
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Соглашусь и дополню, с каменного века, когда люди использовали камни, пещеры и деревянные укрытия из деревьев..

Так что же не идёшь в пещеру жить то и копьями диких свинок забивать? :lol: Цитата:
112:
Так что ничего нового согласен, людишки не придумали..

Ну да если раньше ели колбасу из мяса, то сегодня из сои, но тебе и это по вкусу, ничего нового. Вот сидят тут в инете из каменного века придуманного и ересь несут :lol: 8-)

49
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Електрону:
так в том то и дела повсеместно, идет замена технологии, и наш сосед остался на обочине цивилизации, и что цепляться за них, и оставаться дальше в стране третьего мира, ау дорогой ты забыл, что у нас был СССР и мы проиграли всему миру в технологиях, в образовании, обороне, мы проиграли, нас победили, мы разгромлены, из за этого развалилась наша некогда империя, потому как сидели и врали народу что у нас все лучшее, что мы самые сильные, мы самые умные и кто мы теперь?

Оглядываясь назад... Страшное было время… Невыносимое… До сих пор ужасно вспоминать советское рабство…
Условия труда были просто невыносимо ужасными!
Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.
Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые. Чтобы всё было как в концлагере.
Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.
Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…
Короче, издевались, как хотели…
Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.
И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было
НИ ЕДИНОГО ШАНСА!
В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не приперся бы на работу.

Сказочнику
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 04.02.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
49:
Оглядываясь назад... Страшное было время… Невыносимое… До сих пор ужасно вспоминать советское рабство…
Условия труда были просто невыносимо ужасными!
Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.
Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые. Чтобы всё было как в концлагере.
Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.
Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…
Короче, издевались, как хотели…
Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.
И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было
НИ ЕДИНОГО ШАНСА!
В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не приперся бы на работу.

Вот и прос..ли все потому как забыли самое главное, надо было работать, элементарно.
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