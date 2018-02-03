Цитата: Електрону:

так в том то и дела повсеместно, идет замена технологии, и наш сосед остался на обочине цивилизации, и что цепляться за них, и оставаться дальше в стране третьего мира, ау дорогой ты забыл, что у нас был СССР и мы проиграли всему миру в технологиях, в образовании, обороне, мы проиграли, нас победили, мы разгромлены, из за этого развалилась наша некогда империя, потому как сидели и врали народу что у нас все лучшее, что мы самые сильные, мы самые умные и кто мы теперь?

Оглядываясь назад... Страшное было время… Невыносимое… До сих пор ужасно вспоминать советское рабство…

Условия труда были просто невыносимо ужасными!

Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.

Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые. Чтобы всё было как в концлагере.

Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.

Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…

Короче, издевались, как хотели…

Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.

И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было

НИ ЕДИНОГО ШАНСА!

В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не приперся бы на работу.