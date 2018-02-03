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Оглядываясь назад... Страшное было время… Невыносимое… До сих пор ужасно вспоминать советское рабство…
Условия труда были просто невыносимо ужасными!
Мало того, что не давали работать более 8-ми часов в день, так если ты ещё и оставался, не дай, Бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату.
Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые. Чтобы всё было как в концлагере.
Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко.
Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив…
Короче, издевались, как хотели…
Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а, кое-где, и 15-я зарплата.
И, если от 13-й ещё можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель, или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты, за выслугу лет, у рабов не было
НИ ЕДИНОГО ШАНСА!
В субботу и в воскресенье, просто НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали заводы, чтобы, не дай, Бог, кто-то не приперся бы на работу.
Вот и прос..ли все потому как забыли самое главное, надо было работать, элементарно.