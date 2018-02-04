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§ NG.kz
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого.
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Вильямс
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И знаю, что улыбки могут быть фальшивыми. Но они хотя бы есть. А у нас и этого нет.

Что с нами не так?
Как же и чему нам улыбаться, Империю про...ли, и ходить улыбаться? скажете то же, между прочим вам идет эта рубашка, наконец то наряд сменили.

андрей
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 13:37
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9391
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу в кафе в Москве. На улице пурга. Такси само остановилось и подвезло бесплатно. На улице дети тащат круги для катания с горок. Автолюбители выкапывают свои четырёхколёсные сугробы. Слышно смех детей. Не часто пурга в Москве. Может быть в мэрию зайти? Я как раз сейчас на Малую Никитскую поеду. Там рядом. :-)
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Гость
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 14:04
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