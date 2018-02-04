Вильямс Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь #1







Отправлено: - 13:30 И знаю, что улыбки могут быть фальшивыми. Но они хотя бы есть. А у нас и этого нет.



Что с нами не так?

Как же и чему нам улыбаться, Империю про...ли, и ходить улыбаться? скажете то же, между прочим вам идет эта рубашка, наконец то наряд сменили.