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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 января в картинной галерее прошла встреча, превратившаяся в настоящий праздник для горстки костанайских ценителей искусства. Это встреча с бывшим нашим земляком заслуженным артистом России, режиссером и замечательным чтецом Валерием Захарьевым.
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Карамерген
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, Вы отстали от жизни. Вот если бы он очередного коня поставил, с кем-нибудь на спине, да на оживленном перекрестке! Вот это была бы тема! И деньги бы нашлись на всё, и место, и толпа была бы довольна. А культура.. Песок в воде не растворяется)))

ЖЫЛБЫЛ
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да к тому же есть и институт усовершенствования учителей и т. д., и т. п.

Институт повышения квалификации и уже не одно десятилетие так называется. И что значит "...и т. д., и т. п."? Возраст дает о себе знать?
Цитата:
Сколько подлинных, достойных серьезного обсуждения произведений можно увидеть у Г. М. Сокова, Н. В. Торшина, Н. В. Гончарова.

Ни о чем. Это всего лишь мнение автора. По мне так ничего особенного, так, чтиво на любителя, причем весьма одиозного

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мне особо жаловаться на студентов – грех. Но как мало они знают о наших очень неплохих авторах, художниках. Да 


Цитата:
Я сам - всего лишь преподаватель. И


Так почему ваши ученики так плохо все знают на ваш взгляд?
Может дело ко всему еще и в преподавателях?
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§ Тимур Гафуров
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 312
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.02.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЖЫЛБЫЛ:

Институт повышения квалификации и уже не одно десятилетие так называется

исправлено. спасибо
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Нуртас
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы, вот она, наша золотая рыбка - только сумей ухватить! Ведь циклы лекций можно было бы организовать. Находятся же средства на иные цели. Так нет же.
Вот это слово организовать, это значить ни в чем не повинных, студентов, курсантов, госслужащих загонять на эти третьесортные выставка - продаж картин, на эти симфонические и оперные концерты, вы уже замучили народ, дайте ему права выбора, сам выберет куда ходить, что вам от государства нужно? дали бесплатно помещение при чем бесплатно, дали возможность дать объявление и все ждите кто придет, вот я уважаю Шукеева, мудры человек, когда наш местный деятель, попросил средства на создание симфонического оркестра и оперы, Шукеев ответил, ну закупим мы инструменты, музыкантов найдем, выделим помещение, но для кого это все? нет среды.

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:
ну закупим мы инструменты, музыкантов найдем, выделим помещение, но для кого это все? нет среды.

Настоящему творческому человеку от Бога этого ничего не надо.
Сам найдет, сам отыщет и сделает..
А делать гениев покупая им холст и краски, это как корову научить управлять космолетом, думаю это не разумно..
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§ MEN
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не нужно не зная человека так обиходом обвинять во всех грехах. Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя научится. а тот кто просто протирал штаны тот и по жизни протирает и уже не только штаны. К сожалению очень мало таких преподавателей сейчас а скоро и их не станет к сожалению. Очень редко пишу комменты, но тут не выдержал просто.
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Нуртас
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
не нужно не зная человека так обиходом обвинять во всех грехах. Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя научится. а тот кто просто протирал штаны тот и по жизни протирает и уже не только штаны. К сожалению очень мало таких преподавателей сейчас а скоро и их не станет к сожалению. Очень редко пишу комменты, но тут не выдержал просто.

Ни кто его ни в чем не обвиняет, просто это человек из прошлого, ему там было хорошо, он был молод и солнце светило ярче и облака были голубее, те кто о ком говорит то же люди из прошлого, которые выпали, не смогли реализоваться в современных условиях, кто мешает тем же художникам или режиссерам выйти в мир выставить свои картины зарабатывать миллионный долларов? а они здесь прозябают еле еле окупая расходные материала, краски, холсты, или тому же режиссеру снять какой нибудь фильм, заработать приз оскар, деньги и наконец то забрать свою мать из этой дыры и создать ей хорошие условия? просто это бесплодный стариковский разговор, все плохо раньше все было хорошо, возможно лет через 10-15 мы то же будем говорить что в наше время все было хорошо а сейчас все плохо?
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