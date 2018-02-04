Цитата: MEN:

не нужно не зная человека так обиходом обвинять во всех грехах. Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя научится. а тот кто просто протирал штаны тот и по жизни протирает и уже не только штаны. К сожалению очень мало таких преподавателей сейчас а скоро и их не станет к сожалению. Очень редко пишу комменты, но тут не выдержал просто.

Ни кто его ни в чем не обвиняет, просто это человек из прошлого, ему там было хорошо, он был молод и солнце светило ярче и облака были голубее, те кто о ком говорит то же люди из прошлого, которые выпали, не смогли реализоваться в современных условиях, кто мешает тем же художникам или режиссерам выйти в мир выставить свои картины зарабатывать миллионный долларов? а они здесь прозябают еле еле окупая расходные материала, краски, холсты, или тому же режиссеру снять какой нибудь фильм, заработать приз оскар, деньги и наконец то забрать свою мать из этой дыры и создать ей хорошие условия? просто это бесплодный стариковский разговор, все плохо раньше все было хорошо, возможно лет через 10-15 мы то же будем говорить что в наше время все было хорошо а сейчас все плохо?