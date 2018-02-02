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≡ МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.
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Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Давай уже не юли.
Разговор был об осужденных, свыше 4 тыр.
А там их что то около 600.
Попался, так имей смелость признаться во лжи.


Во грамотей, разоблачитель нашёлся, все они осужденные.

Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:


Вот смотрю вы специалист во всех отраслях, но элементарными минимальными знаниями не обладаете. Правильно ранее оппоненты озвучивали, что каждой бочке крышка, мягко выражаясь. Подтягивайте знания, чтобы впросак впредь не попадать. Не для кого не секрет, что сообщения, лайки, или репосты находится под автоматическим контролем. У силовиков используется программно-аналитический модуль "Зеус", для мониторинга социальных сетей, которое дает возможность взять под полный контроль любого пользователя социальных сетей. При этом автоматическое наблюдение фиксирует, какие снимки и видео человек выкладывает и удаляет, кого добавляет в друзья, какие посты и какого содержания выкладывает, на какие группы подписывается и.т.д. то ли еще будет.

Директор Пляжа
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 04.02.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
все они осужденные.

Ты 600 с 4000 не путаешь.
Штраф с уголовкой?
Цитата:
Kairat stayer:
Вот смотрю вы

Грубо стелишь, пытаясь в невежестве оправдаться. Удел слабых, он таков и есть. А уровень твоего образования, как и так называемых оппонентов, напоминает одна бабка сказала и слышал звон.
И если вы нервничаете, психуете, пытаетесь перейти на личности, значит я верной дорогой иду. :lol:

Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 04.02.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Грубо стелишь, пытаясь в невежестве оправдаться. Удел слабых, он таков и есть. А уровень твоего образования, как и так называемых оппонентов, напоминает одна бабка сказала и слышал звон.
И если вы нервничаете, психуете, пытаетесь перейти на личности, значит я верной дорогой иду.


Пытаться перейти на личности, какая личность, и с каких пор Директора неизвестных вымышленных пляжей стали личностями? Те же оппоненты часто озвучивают, что вы паразитируете на комментариях других, на мой взгляд они правы. Троллинг-не более. Какой дорогой вы идёте мне не важно, время расставит всех по местам.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот смотрю вы специалист во всех отраслях,

Во всех не нужных отраслях..
Но признаю, он настоящий специалист по говорильне, чем то напоминает меня лет 10 назад..
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ордынец
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 04.02.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю тут у некоторых рвет. Сплетни таскают, ничего сказать не могут, друг за другом повторяют. Не чего по теме сказать не могут, только всех и вся хают. Потешные.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Смотрю тут у некоторых рвет

Есть хорошая амьериканская поговорка..
Умные делают дело, глупцы же просто смотрят и осуждают, приговаривая "что все бесполезно и все мы когда нибудь умрем"..
Кстати живя всю свою жизнь именно за счет умных..
Профайл
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