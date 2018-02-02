Цитата: Директор Пляжа:

Грубо стелишь, пытаясь в невежестве оправдаться. Удел слабых, он таков и есть. А уровень твоего образования, как и так называемых оппонентов, напоминает одна бабка сказала и слышал звон.

И если вы нервничаете, психуете, пытаетесь перейти на личности, значит я верной дорогой иду.



Пытаться перейти на личности, какая личность, и с каких пор Директора неизвестных вымышленных пляжей стали личностями? Те же оппоненты часто озвучивают, что вы паразитируете на комментариях других, на мой взгляд они правы. Троллинг-не более. Какой дорогой вы идёте мне не важно, время расставит всех по местам.