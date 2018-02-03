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§ NG.kz
Yudjin: Подарок для писаной торбы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно услышал, что наша область к середине лета подарит Астане к юбилею 10 км новой велодорожки, обустроит спортивные и игровые объекты. Сначала я, обрадовавшись, подумал, что это «город-сказка, город-мечта» Астана сделает подарок житнице страны.
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Нуртас
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 04.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Это как? Столицу начинали воздвигать, как раз эти строители
что в верхах, что с низов.

Хрущевки? ты хоть в астане был, а я был и в целинограде (учился там) и в астане, есть с чем сравнивать.Цитата:
осведомленный:
При чем тут гордость, она то как раз есть. Только вот у нас то велодорожек как не было, так и нет)

будут и у нас велодорожки, нужно время.

§ 112
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
меня настроение отличное, а если

Хм..
То есть это у тебя отличное такое настроение, что ты встаешь в 5.04 утра и выругиваешься, пытаясь успокоится хоть как то?
Странный ты человек!
А когда плохое, хочется в 5.04 воскресного утра наверно пришить кого то?
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