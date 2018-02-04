Цитата: гость:

, тебя бы ни в жизнь , ни за какими пирожками , бы не завели , ибо "гудёжь " там стоял несусветный " химики " с шоферами "отдыхали " .

ну да Вам видней как и когда я жил, прошу прощения, что возражаю. Расскажите может ещё чего как я жил и как живу может? Да и вообще, отец ты наш родный, не ты ли это?



[Исправлено: elektron, 03.02.2018 - 19:31]