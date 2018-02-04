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Страница 709 из 710«1...707708709710»
Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
у дворца профсоюзов

И даже колесо обозрения , с видом на кладбище .Цитата:
elektron:
какая наримановка в центральном парке?

Одна улица делилась надвое , магазин " Берёзка " по адресу Ульянова 9 или 11 был , после оврага , в сторону ЦП меняла название .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"химиком"- был

Не " спецкомендатура " , не по моей части была . 8-) Там помню в 1973 году , замкоменданта , с " химиками " пил в ресторане аэропорта , по дороге назад , перевернул служебный авто , итог - смертельный исход осужденного . Зам на 5 лет в Нижний Тагил поехал .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
замкоменданта , с " химиками " пил в ресторане аэропорта ,

От не мог что ли на Пушкина,в комендатуре пить?... :lol: ;-)
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:19
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:20
Комментарий удален модератором.

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:21
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.02.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
, тебя бы ни в жизнь , ни за какими пирожками , бы не завели , ибо "гудёжь " там стоял несусветный " химики " с шоферами "отдыхали " .

ну да Вам видней как и когда я жил, прошу прощения, что возражаю. Расскажите может ещё чего как я жил и как живу может? 8-) Да и вообще, отец ты наш родный, не ты ли это? :lol:

[Исправлено: elektron, 03.02.2018 - 19:31]
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:26
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
drakon:
Пушкина,в комендатуре

Там другая была , этот именно в общежитии - комендатуре по 19 августа , замом был , морально разложился , пошёл на поводу у осужденных , водка закончилась ночью , поехали в аэропорт в ресторан .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Зам на 5 лет в Нижний Тагил поехал .

Была же своя Ментовская зона,где то на Юге,
Казахской ССР. Чего его в Нижний отправили?... :-o
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:38
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:43
Комментарий проходит проверку.

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.02.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит на сегодня. Я с Гамбурга приехала.
Устала. Хочу отдохнуть.
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.18 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
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Страница 709 из 710«1...707708709710»
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