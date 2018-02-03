Цитата: elektron:

если серьёзно, да не бы ло бы Казахстана уже давно если бы не Россия. Не было бы и Белоруссии,

Скажу больше..

Не было бы ни Китая, ни США ни даже Индии и Пакистана..

О Германии совсем умолчу, она жЫвет и процветает благодаря России..

И создали ее россияне в 919м году от рождества Христова и Ангелина потомственная россиянка..