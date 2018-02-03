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≡ Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет национальной премии "Халықтың сүйiктісі" обратился к авторитетной международной организации - Евразийской Академии телевидения и радио - с просьбой определить лауреата в новой международной номинации.
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FOMA
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, вы лучший - кричали они! ... уже давно заточив нож.

§ 112
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
если серьёзно, да не бы ло бы Казахстана уже давно если бы не Россия. Не было бы и Белоруссии,

Скажу больше..
Не было бы ни Китая, ни США ни даже Индии и Пакистана..
О Германии совсем умолчу, она жЫвет и процветает благодаря России..
И создали ее россияне в 919м году от рождества Христова и Ангелина потомственная россиянка..
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§ elektron
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.02.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скажу больше..Не было бы ни Китая, ни США ни даже Индии и Пакистана..

Тебя опять понесло :lol: Я лишь сказал, что сказал. А ты даже не попытался понять. Ёрничать, тут ты мастер не оспоримый! :-P
Профайл

Гость
Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"




Отправлено: 04.02.18 - 00:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"




Отправлено: 04.02.18 - 00:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"




Отправлено: 04.02.18 - 00:56
Комментарий проходит проверку.
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Страница 2 из 2«12
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