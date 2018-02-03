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§ NG.kz
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. Последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России.
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§ Медный
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамергену:

Вот насмешил [вытираю слёзы рукавом]
Цитата:
Карамергену:
нам не нужно 70000 програмистов, технологов, инженеров обученные по старым технологиям

это именно те категории которые нам не нужны?
Цитата:
Карамергену:
нам нужны обучаются по программе Болашак в Западных, Американских вузах

3,5 калеки?

Как такие только на свет родятся?
Профайл

§ Медный
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.02.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Да уж,за цикл 70 тысяч уезжает

цикл это.... в общем с 1 по 4 -5 курс
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§ elektron
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Електрону:
это я тебе гарантирую.

Я бы по скромнее выбирал выражения, гарантировать можно только одно, но не об этом мы вроде :lol:
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§ Медный
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.02.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

узнаётся риторика отбитых типа вчк ;-)
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§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
тупого слесаря "днём с огнём" не найдёшь

Не можешь забить гвоздь?
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§ 112
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братан по матери дочку в Троицк повезет обучаться и ничего страшного..
Молодые пусть учатся где хотят.
И остаются где им хочется..
Чо ныть то некоторым не понимаю..
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Електрону
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 03.02.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
нам не нужно 70000 програмистов, технологов, инженеров обученные по старым технологиям

это именно те категории которые нам не нужны?

Такой квалификации как у них нам не нужны, они сами (Россияне)своих детей, я имею ввиду власть имущих, своих детей отправляют учиться на запад и в америку.Цитата:
Медный:
Карамергену:
нам нужны обучаются по программе Болашак в Западных, Американских вузах

3,5 калеки?

Как такие только на свет родятся?

Почему так уничижительно, туда едут лучшие из лучших, туда поступить очень сложно, причем нужно залоговое имущество за обучение, туда отправляют учиться ровно то количество в котором есть потребность в Казахстане, а эти 70 000 будут работать на заводах и предприятиях тех стран где технология 30х годов, на фабриках и заводах с дымящими трубами, которых становиться все меньше и меньше, как то в этой газете был очерк по КТЭК и фото мерзнущего на работе оператора, через год два он и его товарищи, уже, не будут мерзнуть на работе их там заменят компьютеры.

))
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 03.02.18 - 23:21
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.02.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Електрону:

Спасибо конечно посмешили, я просто в восторге :lol:
Профайл

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 00:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 00:47
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 04.02.18 - 01:45
Комментарий проходит проверку.
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