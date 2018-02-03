Цитата: Медный:

нам не нужно 70000 програмистов, технологов, инженеров обученные по старым технологиям



это именно те категории которые нам не нужны?

Такой квалификации как у них нам не нужны, они сами (Россияне)своих детей, я имею ввиду власть имущих, своих детей отправляют учиться на запад и в америку.Цитата: Медный:

Карамергену:

нам нужны обучаются по программе Болашак в Западных, Американских вузах



3,5 калеки?



Как такие только на свет родятся?

Почему так уничижительно, туда едут лучшие из лучших, туда поступить очень сложно, причем нужно залоговое имущество за обучение, туда отправляют учиться ровно то количество в котором есть потребность в Казахстане, а эти 70 000 будут работать на заводах и предприятиях тех стран где технология 30х годов, на фабриках и заводах с дымящими трубами, которых становиться все меньше и меньше, как то в этой газете был очерк по КТЭК и фото мерзнущего на работе оператора, через год два он и его товарищи, уже, не будут мерзнуть на работе их там заменят компьютеры.