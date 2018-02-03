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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
наверное для приезжих эктра накидка шла

И улица,та накоторой вход был в ЦП вроде Кирова-
называлась... :lol: :oops:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Дальше то что?

Временную привязку , к твоему возрасту сделал , теперь вот скажи , ты дедушку своего то же , " по - пацански " вызываешь перетереть ? А отцу своему , говоришь про , - " очко жим - жим "?

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Улицу не помню как называлась. вообще смутно всё помню. Визуально без проблем, по Гагарина шагали до Тобола. У одного на воротах волк с персонажами был нарисован :lol: Музей проходили. Батя бы подсказал, но нет его.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
? А отцу своему , говоришь про

Так это твоё слово, писал уже, что сам не знаю, что бы оно значило. А в остальном уж так по жизни сложилось, похоронил уже всех. Дедов с бабками ещё в Кустанае, а родителей уже здесь.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что что то не сходится с картотекой? :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
очко жим жим? Могу понять. В таком то возрасте

Вот это , кто писал ? Я тебе ? . Я , уважаемый помню ещё " полуторки " в автобазе ОПС , а в столовую ту , с торца , где теперь библиотека , тебя бы ни в жизнь , ни за какими пирожками , бы не завели , ибо "гудёжь " там стоял несусветный " химики " с шоферами "отдыхали " .

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:19
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вроде Кирова-
называлась...

До оврага , со стороны Наримановки - Ульянова , после Комсомольская что ли ?

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у входа в ЦП

Вот не помню ,там против входа , магазин спортивный , следом ювелирный , потом продовольственный , всё это в сторону универмага . Так вот пирожки , возле продовольственного продавали , на мясокомбинате их пекли и централизованно по городу развозили . По Ленина против музея , пельменная была в ЦП , левее летний кинотеатр , памятник Кирову в кустах примерно позади пельменной был .

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:38
Комментарий удален модератором.

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 23:40
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
после Комсомольская что ли ?

Которая сейчас называется Абая...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
химики " с шоферами "отдыхали " .


Гость,так ты скорее всего "химиком"- был... ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
До оврага , со стороны Наримановки - Ульянова , после Комсомольская что ли ?

Что то я не догоняю, какая наримановка в центральном парке? давайте уж и про карусели вспомним в улан уде, шучу конечно, но у дворца профсоюзов были однако 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13240
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
#10612





Отправлено: 03.02.18 - 23:19
Комментарий удален модератором.

Доктор,я вас - уволил только потому,что у вас одно слово лишним
было - русская... 8-)
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Страница 708 из 710«1...706707708709710»
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