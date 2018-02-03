гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10611







Отправлено: - 23:15 Цитата: elektron:

очко жим жим? Могу понять. В таком то возрасте

Вот это , кто писал ? Я тебе ? . Я , уважаемый помню ещё " полуторки " в автобазе ОПС , а в столовую ту , с торца , где теперь библиотека , тебя бы ни в жизнь , ни за какими пирожками , бы не завели , ибо "гудёжь " там стоял несусветный " химики " с шоферами "отдыхали " .