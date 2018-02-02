Цитата: 112:

но 10 лет назад, когда редактор одного СМИ говорила о

Цитата: 112:

через 10 лет время показало, что это был скорее всего фарс.

Цитата: 112:

Еще с 14го года или когда там, меня поразила политизация одного СМИ, пропаганда, навязанная ему извне и которую они пытались насадить другим..

Какой ты неблагодарный??? На тебя после барокамеры напал срач? Называй вещи своими именами. В газету НГ, какую ты сейчас имеешь ввиду, ты пишешь свои безграмотные писульки уже десяток лет. Несколько раз был забанен. Но редактор одного СМИ, имя, которой, ты боишься вслух произнести, каждый раз выправляла для тебя, новые регистрационные документы. Как нес 10 лет всякую ересь, и до сих пор несешь.