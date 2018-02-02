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≡ МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.
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Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вот вот, поляки пошли уже по этому пути, для одной загадочной страны.


Чему удивятся, в прошлом году в течение 2017 года, в одной тоже загадочной стране 4046 пользователей уже были осуждены, не только за перепости но и за лайки.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
человек же должен иметь имя, как и собака кличку.

Естественно..
У тебя его например нет и ты прячешься за никами, у меня оно есть.
Сам знаешь что я Мереке Заканович и каждая собака это знает..
И все мои адреса, пароли, явки..
У тебя это неизвестность..
Профайл

Директор Пляжа
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
4046 пользователей уже были осуждены

И ты веришь бывшему уголовнику Ходорковскому?)
:lol:

Юрист
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в одной тоже загадочной стране 4046 пользователей уже были осуждены, не только за перепости но и за лайки.

очень хорошие новости Кайрат. Плохо, что отстаем в этом плане.Надо наверстывать упущенное!!!!

Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
И ты веришь бывшему уголовнику Ходорковскому?)

Цитата:
Юрист:
очень хорошие новости Кайрат. Плохо, что отстаем в этом плане.Надо наверстывать упущенное!!!!


Закон суров но это закон. При чём Ходорковский? Спорить не буду, верить или не верить право каждого гражданина. Тут, речь идет о категории правонарушений, оставляющих после себя следы, в виде перепостов и лайков в соцсетях. Всё мониторится, фиксируется, возбуждаются уголовные дела, расследуются, оканчиваются и направляются в суды. В сети, очень много фактов, где за обыкновенные лайки люди пострадали, не говоря за перепосты. Нам не в коем случае не стоит навёрстывать упущенное, при этом, привлекать к ответственности, только тех чья вина доказана.

ваще
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в одной тоже загадочной стране


боишься назвать страну, бойся дальше.
и живи в страхе.
мне тебя жаль. бывший .. и так себя ставишь..

ваще
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сам знаешь что я Мереке Заканович и каждая собака это знает..


собаки может и знают. я не знаю..
но каждая собака имеет кличку- Белка и Стрелка.,Лайка, Пальма, Джульбарс..
это знаменитые собаки.

Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
боишься назвать страну, бойся дальше.
и живи в страхе.
мне тебя жаль. бывший .. и так себя ставишь..


Ваще что ли, мы же демократическое государство строим, мне чего боятся, правды? По данным Верховного суда России, в 2016 году более 3600 человек привлечены к ответственности, 600 в уголовном порядке, более 3000 в административном, соответственно в 2017 году уже 4086.

Kairat stayer
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
ники-номерные- наверное запретят. это же не тюрьма.
человек же должен иметь имя, как и собака кличку.
собаку же не зовут например- 130. не слышал по крайней мере.
при переходе на имя им наверное апробация на год светит.
только 1-2 слова в посту.


Никаких ограничении законодательством не предусмотрено, ник можно выбрать любой, да и аватарку тоже, хоть кем обзовись, насколько фантазии хватит.

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
может и знают. я не знаю..
но каждая собака имеет кличку- Белка и Стрелка.,Лайка, Пальма, Джульбарс..

Не каждая..
В деревне когда нибудь был?
Раньше там все Шарики бегали..
Профайл

1952/Доктор СИЗО
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 03.02.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но 10 лет назад, когда редактор одного СМИ говорила о

Цитата:
112:
через 10 лет время показало, что это был скорее всего фарс.

Цитата:
112:
Еще с 14го года или когда там, меня поразила политизация одного СМИ, пропаганда, навязанная ему извне и которую они пытались насадить другим..

Какой ты неблагодарный??? На тебя после барокамеры напал срач? Называй вещи своими именами. В газету НГ, какую ты сейчас имеешь ввиду, ты пишешь свои безграмотные писульки уже десяток лет. Несколько раз был забанен. Но редактор одного СМИ, имя, которой, ты боишься вслух произнести, каждый раз выправляла для тебя, новые регистрационные документы. Как нес 10 лет всякую ересь, и до сих пор несешь.
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