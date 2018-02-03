112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9708





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 10:49 Почему не нужно держать документы и какие то ценные бумаги на полу..







Батарея побежала ночью, капала почти бежало, намочила все, но одно из ценныз тетрадка с расходами доходами, вложениями в ремонты и ценами..

Теперь только так..

Планшет еще заряжался там, на мокром коврике, пока не включаю, еще пара тетрадок меньше намокли рабочих..