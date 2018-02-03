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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4254
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.02.18 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да он на хакера не тянет. У него картриджи в приоритете.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для гостя и других троллей из "деревеньки"

спокой ночи

[Исправлено: elektron, 03.02.2018 - 05:12]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не нужно держать документы и какие то ценные бумаги на полу..



Батарея побежала ночью, капала почти бежало, намочила все, но одно из ценныз тетрадка с расходами доходами, вложениями в ремонты и ценами..
Теперь только так..
Планшет еще заряжался там, на мокром коврике, пока не включаю, еще пара тетрадок меньше намокли рабочих..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и собрал свою тетратку, верно прослужила с декабря 2014го года, когда меня надоумил завести ее глубокий кризис и непонимание, куда же все таки уходят мои деньги..
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1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.02.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот и собрал св

молодец,собирай все свои бумажки господин Тулепов Мереке Заканович. Скоро они все тебе пригодятся. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
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