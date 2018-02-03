Цитата: Позитив:

Мне кажется обратно или можно сказать снова наша страна ходят на поводу РФ лишь бы угодить и не обидеть их. Ех как все уже надоело



Зачем же так? не ходим мы у них на поводу, мы единственная ниточка которая связывает Россию с Европой и Америкой, когда Назарбаев ездил в Америку они с такой надеждой ждали этих переговоров, где Назарбаев должен был замолвить словечко за Россию, однако наверное ничего не получилось, списки опубликовали, по видимому они решили мочить до конца, мы должны им помочь, им сейчас очень тяжело, вот где друг познается в беде.