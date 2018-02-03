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§ NG.kz
Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил у народа фобию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бейбут АТАМКУЛОВ недоумевает в связи с опасениями казахстанцев по поводу экологических последствий от запусков космических ракет. Об этом он заявил, комментируя планы о выдаче в аренду земель в Жангельдинском районе под падение обломков ракет «Союз-2»
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§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ТС для этого и создавали, чтобы бесконтрольно подымать цены и так же бесконтрольно заниматься чем угодно, говоря о вреде ядовитых отходов и о таких облаках, что это просто фобия..
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nik58
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорить то будут что надо !А так свалка отходов эта территория

Позитив
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если обломки не приносят опасность окружающей среде и тем более жителям вблизи села района то РФ сторона почему не сбрасывает их на своей земле за это ещё им надо платить нам за аренду. ???
Мне кажется обратно или можно сказать снова наша страна ходят на поводу РФ лишь бы угодить и не обидеть их. Ех как все уже надоело

§ 112
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как в квартире у соседа гадить на диване, но немного при этом ему платить, столько, что даже на чистящее средство не хватает и он это вообще не моет..
Примерно так выглядят наши добрососедские отношения с Россией..
Только у нас само собой не моют, у нас на эти деньги выезжают за бугор и там жЫвут, подальше от этого Г..
Профайл

36+
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позитив:
Мне кажется обратно или можно сказать снова наша страна ходят на поводу РФ лишь бы угодить и не обидеть их. Ех как все уже надоело

Зачем же так? не ходим мы у них на поводу, мы единственная ниточка которая связывает Россию с Европой и Америкой, когда Назарбаев ездил в Америку они с такой надеждой ждали этих переговоров, где Назарбаев должен был замолвить словечко за Россию, однако наверное ничего не получилось, списки опубликовали, по видимому они решили мочить до конца, мы должны им помочь, им сейчас очень тяжело, вот где друг познается в беде.

осведомленный
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позитив:
то РФ сторона почему не сбрасывает их на своей земле

:lol: :lol:
ты хоть бы представление имел об этом, почитал там про запуски ракет и так далее.
а так, конечно, ироды, где хотят там и сбрасывают.
и видимо специально это делают. :-x

Петрушка Поллитрушка
Re: Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил...




Отправлено: 03.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как в квартире у соседа гадить на диване, но немного при этом ему платить

Если продолжить так же образно выражаться, то наш хозяин глядя на такое безобразие разрешил вообще всему подъезду гадить на свой диван. Кто то недавно продавил идею сделать казахстан крупнейшим мировым хранилищем отработанных радиоактивных веществ, и весь народ рукоплескал. А тут бачок на пару тонн цветмета упадет, все какой никакой доход селянам.
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