Цитата: yeti91:

футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица порвалась эти площадки в тысячу раз эффективнее чем тот же фк тобол который не подает пример той же детворе

Надо наше исконное поддерживать единоборства, как рассказывал один боксер в передаче на Казахском языке призер олимпийских игр, мы говорит, раз в четыре года на олимпиаде можем заработать 400 000 долларов призовых и еще не факт что до них дойдешь, а к примеру футболисту Аршавину клуб ежемесячно по 400 000 долларов выплачивает, причем ему этих денег не хватает, понахватал кредитов во всех банках, а мы получаем зарплату по 120 000 тенге и на это живем плюс призовые на соревнованиях от 1000 долларов до 5000 долларов и то это раз два в год, если еще займешь призовое место, каждый раз выходишь на ринг и не знаешь инвалидом от туда выйдешь или вообще на тот свет отправят.