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≡ 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большая часть средств пойдет на ремонты и строительство дорог, жилья, подготовку ПСД для этого, а также на строительство футбольного манежа в Костанае и цифровизацию. Депутаты облмаслихата утвердили перечень первоочередных бюджетных нужд, предложенный исполнительной властью.
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Народный контроль
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы заняться ремонтом межквартальных дорог и проезжей части между домами. Хотя это будет опять чревато увеличением ДТП .Наши водители начнут летать и давить людей ,детей.

гость
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю я на соотношение сколько на тобол-футбол и сколько учителям и горестно чего-то...

365
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы по хозяйский!!! чувствуется все без напряга, и деньги есть и есть и исполнителей хватает, в общем молодцы!!!

Рихард
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этот футбол и и на стадион вбухали уйму миллионов. Все таки лучше бы общественный транспорт поддержали дотацией, ведь многие об этом говорили. Но нас не слышат или не хотят?

Олежка
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не распределены, а распилины ...

777
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец аким Архимед! После Шукеева первый такой аким, которого все уважают и ценят! Лишь не забрали! Остальных даже вспоминать не охота - одни скандалы...

гость
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 02.02.18 - 20:15
Комментарий удален модератором.

§ yeti91
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 02.02.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица порвалась эти площадки в тысячу раз эффективнее чем тот же фк тобол который не подает пример той же детворе
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365
Re: 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком...




Отправлено: 03.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица порвалась эти площадки в тысячу раз эффективнее чем тот же фк тобол который не подает пример той же детворе

Надо наше исконное поддерживать единоборства, как рассказывал один боксер в передаче на Казахском языке призер олимпийских игр, мы говорит, раз в четыре года на олимпиаде можем заработать 400 000 долларов призовых и еще не факт что до них дойдешь, а к примеру футболисту Аршавину клуб ежемесячно по 400 000 долларов выплачивает, причем ему этих денег не хватает, понахватал кредитов во всех банках, а мы получаем зарплату по 120 000 тенге и на это живем плюс призовые на соревнованиях от 1000 долларов до 5000 долларов и то это раз два в год, если еще займешь призовое место, каждый раз выходишь на ринг и не знаешь инвалидом от туда выйдешь или вообще на тот свет отправят.
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