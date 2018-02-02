/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 февраля, во время внеочередной сессии облмаслихата сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Он заявил, что сейчас вопрос прорабатывается на уровне республики
Читать новость

§ Добринцофф
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
А центральное отопление должно быть в квартирах, а не кустарное газовое отопление,

Скажите это тем кто уже установил и пользуется индивидуальным отоплением :lol: ,много интересного можете услышать в свой адрес.
Для сравнения однушка в ЗТБ 35м2,за центральное отопление 6800 без горячей воды,то -же самое на газу максимум 5000 в самые холодные январь, февраль,а так примерно 3500 и это с горячей водой+плита.
Профайл

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Для сравнения однушка в ЗТБ 35м2,за центральное отопление 6800 без горячей воды,то -же самое на газу максимум 5000 в самые холодные январь, февраль,а так примерно 3500 и это с горячей водой+плита.

Какой непорядок и перекос!
Срочно сообщить об этом в монопольную газовую службу и исправить недостатки и как следствие недостачи!
Профайл

неравнодушная
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 03.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну,что же вы здесь это пишите,

лучше здесь написать вор , чем в заявлении в РОВД тоже самое
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 0
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх