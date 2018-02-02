Цитата: Затоболец:

А центральное отопление должно быть в квартирах, а не кустарное газовое отопление,

Скажите это тем кто уже установил и пользуется индивидуальным отоплением ,много интересного можете услышать в свой адрес.

Для сравнения однушка в ЗТБ 35м2,за центральное отопление 6800 без горячей воды,то -же самое на газу максимум 5000 в самые холодные январь, февраль,а так примерно 3500 и это с горячей водой+плита.