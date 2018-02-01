Цитата: Добринцофф:

Так и автобусный то же не в 3 раза,а всего на 10%.

Вы речь вели о трёх годах... Или мне опять за вами записывать??

Цитата: Добринцофф:

У вас там чё с кадрами проблема?Вы же уже спрашивали))

Так вы ж не ответили. Когда я не слышу ответа на вопрос, а хочу его получить, я спрашиваю обычно ещё раз.

А по остальным дОводам не хотите дискутировать? Что ж вы, батенька, за мелочи цепляетесь. Если вы всё запоминаете, я писала, что я РАДА, что тариф повысили. Один из моих родственников будет лучше питаться и содержать семью. Сама я передвигаюсь на автомобильчике, стареньком, плохоньком, но он явно лучше, чем провонявшийся автобус с байгующим водителем, и шансоном во всех динамиках.

Цитата: Vital:

Zanoza совсем чет расстроилась.)))

Читай вышесказанное. Очень хочется, что бы люди думали не только о себе.