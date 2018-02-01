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Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
Наши автобусы ездят на все 100...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге за проезд - это много, считают пассажиры. 100 тенге за проезд - это мало, говорят перевозчики. Есть ли золотая середина в этом вопросе и чего ожидать костанайцам от повышения цены, попытались выяснить корреспонденты «НГ».
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ваще
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
а где 17 маршрут,20 маршрут,23 где? не не слышал.


вот и я про что говорю. кто не вписывается в 80(60) те ушли.
остальные значит нормально себя чувствуют при 80.

ваще
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну да, когда нет конкуренции,товар даже низкого качества будет продаваться по более высокой цене,что сейчас и происходит в сфере автобусных перевозок.


по большому да. но представь подьехали два автобуса на остановку , скажем с номером Х.
в одном как обычно -обычное состояние как сейчас, кстати считаю довольно приличное,
те о какой то вони и прочее пишут- пусть живут на гавайях,
цена проезда -80 тенге.
второй автобус -с кондиционером, кожаные сиденья с электоприводом, телевизор понятно есть как в самолете,
в поездке подают напитки прохладительные- проезд 1000 тенге.
ну и ? смысл думаю понятен.

39
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по большому да. но представь подьехали два автобуса на остановку , скажем с номером Х.
в одном как обычно -обычное состояние как сейчас, кстати считаю довольно приличное,
те о какой то вони и прочее пишут- пусть живут на гавайях,
цена проезда -40 тенге.
второй автобус -с кондиционером, кожаные сиденья с электоприводом, телевизор понятно есть как в самолете,
в поездке подают напитки прохладительные- проезд 100 тенге.
ну и ? смысл думаю понятен.

Хохол
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Логику включи, однако.
В любой нормальный бизнес сначала вкладываются, потом отбивают.
Ты же предлагаешь, что бы за счет населения проблемы перевозчиков решали.

Ну ты голова !!! Как чё ляпнешь , хоть стой хоть падай . Они если чё уже вложились , в автобусы , и теперь хотят отбивать , зарабатывать и обновлять . Цель изначальная у них такая была , как и цель любого другого бизнеса . За чёй счёт они должны решать свои проблемы ? Подсказки в этот раз не будет (скока можно разжёвывать) , думай сам .

Zanoza
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Так и автобусный то же не в 3 раза,а всего на 10%.

Вы речь вели о трёх годах... Или мне опять за вами записывать??
Цитата:
Добринцофф:
У вас там чё с кадрами проблема?Вы же уже спрашивали))

Так вы ж не ответили. Когда я не слышу ответа на вопрос, а хочу его получить, я спрашиваю обычно ещё раз.
А по остальным дОводам не хотите дискутировать? Что ж вы, батенька, за мелочи цепляетесь. Если вы всё запоминаете, я писала, что я РАДА, что тариф повысили. Один из моих родственников будет лучше питаться и содержать семью. Сама я передвигаюсь на автомобильчике, стареньком, плохоньком, но он явно лучше, чем провонявшийся автобус с байгующим водителем, и шансоном во всех динамиках.
Цитата:
Vital:
Zanoza совсем чет расстроилась.)))

Читай вышесказанное. Очень хочется, что бы люди думали не только о себе.

Zanoza
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Водятел профессионал как автобусник, таких мало

А вот тут согласна! И это "мало" не работает на городских маршрутах. Если я завтра приду в кооператив, ну, меня с радостью возьмут!Потому, что я не пью и не курю.!!)))) А если ещё и со своим автобусом, пригнанным с китайской помойки, так, я для них ваще богиня!

§ elektron
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
по большому да. но представь подьехали два автобуса на остановку , скажем с номером Х.

Вы немного утрированно слово конкуренция описываете. Как понимаю это будет не два автобуса, а именно конкуренция по маршрутам, как минимум. Конечно 2 автобуса смыла не имеет ;-) Хотя я бы с телевизором выбрал, если что :lol:

[Исправлено: elektron, 03.02.2018 - 05:25]
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§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Логику включи, однако.
В любой нормальный бизнес сначала вкладываются,

В любой нормальный..
Вот это ключевое..
Вот это вот, пассажироперевоски именно тут это нормально?
Посмотри как будут ездить пассажиры в Германиях и у нас.
Но ладно, со временем научатся.
Доходность..
Сколько и какая она с этих 9 или сколько то там миллионов евро?
Ладно, и на это можно как то там закрыть глаза.
Третье власти..
Где гарантия, что если какой то недовольный чел напишет кляузу так же на водятела автобуса как это делается в некоторых СМИ анонимно и у хозяина отберут маршрут и выкинут все его автобусы вместе с ним, а на его место поставят своего Уважаемого?
Ведение бизнеса само рискованное предприятие, у нас по крайней мере, всегда нужно кому то платить, кого то ублажать и не только в ресторанах..
Чуть что не так, платешка не прошла, прощай бизнес и все твои 9 миллионов евро..
Продашь от безвыходности автобусы по 50 тысяч через два года и еще будешь доволен, как все удачно вытащил, хоть немного..
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§ Добринцофф
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Добринцофф:
Так и автобусный то же не в 3 раза,а всего на 10%.

Вы речь вели о трёх годах... Или мне опять за вами записывать??

Ну так что три года назад проезд стоил 30тнг?
В 2013-2017 проезд стоил 60тнг,если с ваших слов он подорожал в 3 раза ,то это будет 180тнг.
Ну не 180 же сейчас проезд.
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§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
если ещё и со своим автобусом, пригнанным с китайской помойки, так, я для них ваще богиня!

Нет, там немного не так..
Раньше что то было в конце 90х, когда я кондуктором на 102м работал, сейчас нет..
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§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Они если чё уже вложились

Люди не понимают этого..
Если решишься делать бизнес, то вкладывайся на 9 миллионов евро, не меньше..
А как потом отбиваться будет, не волнует, лишь бы цена 60 тенге была вечной при такой бешенной инфляции..
Профайл

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
по большому да. но представь подьехали два автобуса на остановку , скажем с номером Х.

Только один везет наших граждан по нашему городу, другой едет в Гамбург и везет наших же, которые изо всех сил стараются показать себя Эвропэйцами, выговаривая сквозь зубы слово Сыр, дабы хоть на мнгновение прочувствовать себя немцами..
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Директор Пляжа
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 03.02.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Они если чё уже вложились

И если чё?Они уже их давно отбили. Теперь просто добивают, а не приводят в нормальное состояние свой автопарк.
Бред 112, вообще можно пропускать. :lol:
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Страница 11 из 11«1...91011
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