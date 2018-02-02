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§ NG.kz
Дом топит родниковой водой в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31366
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш дом по ул. Будённого 30 топит родниковой водой, огород во льду, вода подошла к дому, в скором времени вода пойдет через дорогу и начнет топить соседние дома. В прошлые года промывали русло и приезжал щелерез чтобы отвести воду, сейчас акимат и МЧС игнорируют. К кому нам обращаться?
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Рекс
Re: Дом топит родниковой водой в Костанае




Отправлено: 02.02.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказывайте щелерез, что за глупые вопросы? Или продайте дом тем кто не будет попрошайничать.

Ксковский
Re: Дом топит родниковой водой в Костанае




Отправлено: 03.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно же не надо за водой далеко ходить тем более родниковая вода ,радуйтесь
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