NG.kz Дом топит родниковой водой в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31366

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:24 Наш дом по ул. Будённого 30 топит родниковой водой, огород во льду, вода подошла к дому, в скором времени вода пойдет через дорогу и начнет топить соседние дома. В прошлые года промывали русло и приезжал щелерез чтобы отвести воду, сейчас акимат и МЧС игнорируют. К кому нам обращаться?

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