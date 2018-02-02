/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявка ТОО «КЭЦ» о повышении действующего тарифа на 9,3% поступила в департамент КРЕМиЗК 15 января. Сегодня, 2 февраля, состоялись публичные слушания. Несмотря на малочисленность собравшихся, обсуждение получилось бурным.
Читать новость

Потребитель
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А стоимость ГСМ как привязана к тарифу? Они электричество из бензина добывают? Или на Камазах её транспортируют?

§ Добринцофф
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.02.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7

Ага,а вместе с лампами понаставили аристоны,мультиварки,мултипекари,посудомойки,3 компьютера,кондиционер,сауны в квартирах и.т.д.Потребление электричества никак меньше не стало.
Профайл

ваще
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 21:59
Комментарий удален модератором.

Таро
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но свои 10 они получать любым способом

Согласен. То же самое было и со счетчиками воды и тепла. Как только поставили счетчики - поползли вверх тарифы на кубы и Гика калории. Использовать для наживы коммунальные услуги - это, мягко говоря, перебор. Это и есть двойное налогообложение. Коммуналка вообще должна быть бесплатной и содержаться за счет бюджета.

49
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Причин оказалось много. Во-первых, выросли тарифы на транспортировку электроэнергии, передачу ее по электросетям. В связи с этим для оплаты покупки и передачи электроэнергии в 2018 году ТОО «КЭЦ» необходимо дополнительно 821 млн тенге. Подскочили цены на сырье и материал. Цена на бензин А-92 с декабря 2015 года по декабрь 2017 года выросла со 135 до 165 тенге за литр. Сейчас она составляет 175 тенге за литр. Аналогичная картина сложилась и по дизельному топливу."
Только недавно обсуждали автобусников, теперь электрики, кто следующий? Самое интересное, что поднимут тарифы на электроэнергию, КТЭК, КостанайСУ, скажут не сводим концы с концами, электроэнергия подорожала. Замкнутый круг. А замыкается он на потребителях, точнее на их кошельке. Как же разорвать этот круг?

§ Мишаня
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.02.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ага,а вместе с лампами понаставили аристоны,мультиварки

Даже если и понаставили, в объеме потребления коммунально-бытовая нагрузка жалкие крохи. Снизили потребление промпредприятия, в кармане звенеть стало меньше, чем компенсировать? Верный ответ - повышением тарифов. Для всех
Профайл

§ Мишаня
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.02.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемые господа, не справляетесь с работой, не можете руководить, передайте предприятие в собственность государства! Народ сможет руководить!

Тут тетя отрвалась от реальности. Государство в лице его Президента взяло курс на повышение коммунальных расценок для "повышения инвестиционной привлекательности отрасли". А она - отдайте государству... Государство создано обобрать, простите, собрать с населения, а не защищать его. Во всем диком капиталистическом мире.
Профайл

ваще
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 23:09
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 23:11
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.02.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Снизили потребление промпредприятия,

Вы немного переигрываете ;-) Разрушение всей индустрии произошло ранее, сейчас вроде наоборот что то создают, или я опять что то не так понял? 8-)
Профайл

ваще
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...




Отправлено: 02.02.18 - 23:22
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.02.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

ну ты же в курсе что производство "развивается хорошо" там где высокие цены на энергоресурсы, рабочую силу, и наличествует коррупция ;-)
Профайл

§ elektron
Re: Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну ты же в курсе что производство "развивается хорошо" там где высокие цены на энергоресурсы, рабочую силу, и наличествует коррупция

Как то об этом не задумывался. 8-)

[Исправлено: elektron, 02.02.2018 - 20:13]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 0
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх