elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10569





(Полноправные пользователи) Сообщений: 787

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 Так короче, хорош тут мудрить. Если мужик, так заходи во флуд. Там и разведём по пацански. А здесь остынь и забудь, не твоё это. Стукачей и опущенных вообще то нигде не уважают, так почему ты считаешь, что тебя тут должны читать?

или очко жим жим? Могу понять. В таком то возрасте



[Исправлено: elektron, 02.02.2018 - 20:07]