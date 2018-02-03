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Страница 705 из 706«1...703704705706»
Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Как с немецким ? Это я про , понятно ли пишу
;-)

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 03.02.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это я про , понятно ли пишу

Конечно хуже,чем у меня,твой немецкий.
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Как с немецким ? Это я про , понятно ли пишу

Ты бы со своим "про" (понятия не имею, что за этим скрывается) со своими левыми никами куда пошёл бы ни будь что ли :-P
Скучно? так уже писалось, во флуд добро пожаловать, или слабо?
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:31
Комментарий удален модератором.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:35
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Я бы сказал , "бывалый " ( не тот , который на форуме ) .

Походу "обиженьки" появились, ну или как минимум человеки морально опущенные как минимум ;-)
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:52
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так короче, хорош тут мудрить. Если мужик, так заходи во флуд. Там и разведём по пацански. А здесь остынь и забудь, не твоё это. Стукачей и опущенных вообще то нигде не уважают, так почему ты считаешь, что тебя тут должны читать?
или очко жим жим? :lol: Могу понять. В таком то возрасте :-P

[Исправлено: elektron, 02.02.2018 - 20:07]
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 01:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 01:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 01:31
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Так , это подобие личной переписки

У тебя что ларёк и наркоту продаёт? Какая личная переписка, это и НГ читает к твоему сведению.
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 01:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 01:48
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 705 из 706«1...703704705706»
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