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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а тюльпаны -
несмотря ни на что,растут...


показалось сначала- цветут. присмотрелся, увеличил,не увидел,
а оказалось только растут.
ну и то хорошо.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:38
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слабину не давай и все будет нормально.
сейчас они полезут, ты не сомневайся.

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:46
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:46
Комментарий удален модератором.

победитель олигофренов
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:47
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Цитата:
ваще:
иначе

Не пугай - бояться не будешь !

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и надо.по другому никак.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата , песни Высоцкого , коиму юбилей недавно был .

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году обещали самую холодную зиму за сто, или двести лет.
получили одну из самых теплых.
2 февраля, снега вообще нет, температура сейчас 17 градусов.
даже не получилось снег в гараже покидать, трава засохшая лежит перед воротами.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
тем более этот гость уголовник бывший похоже

Я бы сказал , "бывалый " ( не тот , который на форуме ) . :-o

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара остаётся - за меня. Пишите... :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
Профайл

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 03.02.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитала.Так интересно.Особенно про меня.
Профайл

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:16
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
за меня. Пишите

На сегодня или ваще ?
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Страница 704 из 706«1...702703704705706»
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