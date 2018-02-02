Цитата: yeti91:

народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но свои 10 они получать любым способом

Согласен. То же самое было и со счетчиками воды и тепла. Как только поставили счетчики - поползли вверх тарифы на кубы и Гика калории. Использовать для наживы коммунальные услуги - это, мягко говоря, перебор. Это и есть двойное налогообложение. Коммуналка вообще должна быть бесплатной и содержаться за счет бюджета.