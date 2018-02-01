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≡ 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщила директор филиала фонда ОСМС по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА. Брифинг был посвящен вопросам, связанным с переносом срока внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.
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§ Макарыч
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 02.02.18 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В 2018-2019 годах медицинскую помощь граждане будут получать так же, как и прежде – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - отметила директор филиала

Т.е. медицину финансирует государство, а 1,7 лярда скинулись на зарплату директору фонда?
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§ KOS77
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Т.е. медицину финансирует государство, а 1,7 лярда скинулись на зарплату директору фонда?

Да не, это наши заботливые чиновники пораскинули тем, что у них в голове и решили побольше деньжат подкопить, чтобы с 20-го года сразу можно было обеспечить граждан мед.услугами мирового уровня. А пока деньги копятся, их видимо снова вложат в какой-нибудь азербайджанский банк, чтобы приумножить, ну дальше как обычно...!?
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Нуртас
Re: 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской...




Отправлено: 02.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Да не, это наши заботливые чиновники пораскинули тем, что у них в голове и решили побольше деньжат подкопить, чтобы с 20-го года сразу можно было обеспечить граждан мед.услугами мирового уровня. А пока деньги копятся, их видимо снова вложат в какой-нибудь азербайджанский банк, чтобы приумножить, ну дальше как обычно...!?

Что ты дорогой мой, все о наших деньгах беспокоишся? 1 млрд 704 млн тенге и это только за год с небольшим в фонд, и то еще не все внесли, представь себе сколько накопиться лет через10? когда у нас создавали пенсионный фонд как смеялись все, в том числе и наши соседи, а теперь что наши соседи? все деньги стабилизационного и фонда развития кидают на пенсии, через лет 10 в медицину государство не будет вкладывать ни копейки, фонд сам себя будет обслуживать, а государство будет иметь от прибыли налоги.
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