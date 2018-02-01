Цитата: KOS77:

Да не, это наши заботливые чиновники пораскинули тем, что у них в голове и решили побольше деньжат подкопить, чтобы с 20-го года сразу можно было обеспечить граждан мед.услугами мирового уровня. А пока деньги копятся, их видимо снова вложат в какой-нибудь азербайджанский банк, чтобы приумножить, ну дальше как обычно...!?

Что ты дорогой мой, все о наших деньгах беспокоишся? 1 млрд 704 млн тенге и это только за год с небольшим в фонд, и то еще не все внесли, представь себе сколько накопиться лет через10? когда у нас создавали пенсионный фонд как смеялись все, в том числе и наши соседи, а теперь что наши соседи? все деньги стабилизационного и фонда развития кидают на пенсии, через лет 10 в медицину государство не будет вкладывать ни копейки, фонд сам себя будет обслуживать, а государство будет иметь от прибыли налоги.