Цитата: 112:

У тебя нет выбора?

Купи дачу как я, пеки хлеб как это делал в одно время я, покупай в деревне молоко и сметану, если нет возможности гонять, то возьми корову и свиньюшку, будет тебе и мясо и сало и млеко и масло, и айран..

Возьми гусей, уток, у коз кстати молоко для деточек грудничков..

Яйца..

Выбор есть всегда, это вы привыкли жЫть, только в интернете, уже не знаете что окорочка выращивает на деревьях не только семейство Буша, а их можно делать самим..

Это тактика такая, "загоним всех обратно в аулы"? А как же цивилизация?