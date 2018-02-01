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§ NG.kz
Наши автобусы ездят на все 100...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге за проезд - это много, считают пассажиры. 100 тенге за проезд - это мало, говорят перевозчики. Есть ли золотая середина в этом вопросе и чего ожидать костанайцам от повышения цены, попытались выяснить корреспонденты «НГ».
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§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
спросить: за какую зарплату лично Вы хотели бы стоять на ветру на уровне 9-го этажа и работать с раствором в мороз???

Когда нибудь проводила день или неделю с водятелом автобуса?
Да тоже самое..
В 4 утра встаешь, в 22 оставляешь смену, в 24 ложишься.
В гараже гарь и дым с угарным газом от сотни автобусов, а ты еще ремонтируешься там, подметаешь, моешь, что то делаешь..
У каждого профессионала свои плюсы и свои минусы на работе, но вы же дерете деньги за кладку Одного кирпича по 100 тенге..
Одного..
Почему?
Почему не за квадрат по 80?
Ваш труд что, более ценнен чем у водятела автобуса, который так же делает услуги населению как и вы?
Профайл

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ничего не меняя, просто повысит

Что там менять, прицепить к автобусу прицеп и ходить с интервалом раз в два часа?
Строители что поменяли, они так же удешевили строительство и теперь вместо кладки кирпича кладут тряпки и пенопласт и залепливают все это дело юзби плитами и гипсокартоном..
То есть они поменяли все в более худшую и дешевую сторону..
Так может я и говорю, прицеп к автобусу прицепить, то же самое!
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Гость
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Первое, не за ваш счет, ибо вас насильно залазить туда никто не заставляет.

Логика железная.
Кстати, продукты дорожают, да и хрен с ним, меня ж насильно их жрать никто не заставляет. :lol:

Маркс
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ога, дешевую сою с Китая они тебе впаривают, давно пробовал настоящую сметану то сразу из под сепаратора?

Никогда настоящее не будет дороже искусственного. Настоящее скиснет через день и кому оно тогда нужно. А вот добавь туда консервантов, загустителей, подсластителей, усилителей вкуса. Оно и вкуснее становится и не пропадает годами. Но на эти все добавки денежки нужны, поэтому сметанка и дорожает. Настоящая тоже дорожает, но не так сильно, там же только корма нужно выращивать и готовить со всякой химозой. Но настоящую и есть можно только сразу из-под сепаратора, потому-что она храниться не может. Добринцофф такую в магазин не возьмет.

Бывалый
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Какой смысл увеличивать тариф в часы пик,

Сами же и ответили тут же:
Цитата:
Маркс:
Необходимо рубить бабосы


Цитата:
Маркс:
выпуская на маршрут больше техники

Зачем?
Зачем больше автобусов (сиречь - больше капвложений)?
Иванов, ну бросьте уже рассуждать об экономике - не ваше это, не коммуняцкое... Вы в этом ни черта не соображаете, потому и страну просра...

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Логика железная.
Кстати, продукты дорожают, да и хрен с ним, меня ж насильно их жрать никто не заставляет.

У тебя нет выбора?
Купи дачу как я, пеки хлеб как это делал в одно время я, покупай в деревне молоко и сметану, если нет возможности гонять, то возьми корову и свиньюшку, будет тебе и мясо и сало и млеко и масло, и айран..
Возьми гусей, уток, у коз кстати молоко для деточек грудничков..
Яйца..
Выбор есть всегда, это вы привыкли жЫть, только в интернете, уже не знаете что окорочка выращивает на деревьях не только семейство Буша, а их можно делать самим..
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Маркс
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть они поменяли все в более худшую и дешевую сторону..
Так может я и говорю, прицеп к автобусу прицепить, то же самое!

Можно как в самолетах кресла сдвинуть так, что сидеть невозможно будет, но по 80 тенге. Можно совсем выдрать сиденья и сделать только стоячие места по 70 тенге. Можно разделить пассажиров на вип и эконом, приспособив для каждого свою часть автобуса. Тогда хоть будет понятно, что вот эти экономят и ездят стоя, а эти хотят сидеть в чистоте и башляют. А так все дружно по средней таксе в 100 тенге в грязи, летом в духоте, зимой в дубаке. Одни сидят на сиденьях, другие за эти же деньги бегут за автобусом. И никуда не денешься - монополия.

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Никогда настоящее не будет дороже искусственного.

Хм..
Когда нибудь строил что либо?
Клал настоящий камень, либо брусы из настоящего дерева?
Мебель покупал из настоящей кожи и опять же из настоящего и выдержанного по технологиям дерева?
Стул, такой махонький стульчик с большими скитками с Италии стоит 200 бакинскими..
Плюс настоящая иранская ткань на нем, а не китайская синтетика..
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Маркс
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы в этом ни черта не соображаете, потому и страну просра...

Коммунисты отдали руль от страны либералам - поэтому все и просра... Учите историю, двоечник вы наш всезнающий.

Гость
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У тебя нет выбора?
Купи дачу как я, пеки хлеб как это делал в одно время я, покупай в деревне молоко и сметану, если нет возможности гонять, то возьми корову и свиньюшку, будет тебе и мясо и сало и млеко и масло, и айран..
Возьми гусей, уток, у коз кстати молоко для деточек грудничков..
Яйца..
Выбор есть всегда, это вы привыкли жЫть, только в интернете, уже не знаете что окорочка выращивает на деревьях не только семейство Буша, а их можно делать самим..

Это тактика такая, "загоним всех обратно в аулы"? А как же цивилизация?

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Одни сидят на сиденьях, другие за эти же деньги бегут з

Хех..
Ездил на автобусах, на барокамеру, да нет нигде того столпотворения, как раннее на 28м на дизельный что ходил.
Или как в той же Епонии, где работают специальные жиртресты, которые запихивают епоночек в составы..
Так что не сочиняй..
Профайл

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Коммунисты отдали руль от страны либералам -

Хех..
Если в СССР были все коммунисты, воспитанные на патриотизме к Сталину, то откуда взялись какие то либералы, целых 200 миллионов?
Профайл

§ 112
Re: Наши автобусы ездят на все 100...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
? А как же цивилизация?

По твоему цЫвилизация это жизнь в общаге под одной крышей, как у сусликов что ли?
У одного суслика воду прорвет и страдают все суслики, это ты называешь цЫвилизацией?
А если у суслика газ взорвется, то что будет с остальными сусликами, и это цЫвилизация?
Профайл

Бывалый
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Коммунисты отдали руль от страны либералам - поэтому все и просра... Учите историю, двоечник вы наш всезнающий.

Отдали?
У них его забрали.
Пока совсем-совсем все не просра...
Довели страну до ручки...

рудничанин
Re: Наши автобусы ездят на все 100...




Отправлено: 02.02.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пеки хлеб как это делал в одно время я, покупай в деревне молоко и сметану, если нет возможности гонять, то возьми корову и свиньюшку, будет тебе и мясо и сало и млеко и масло, и айран..
Возьми гусей, уток, у коз кстати молоко


теоретик. сладко поешь.
ты рассказывал что твоя жизнь- от воровство отрубей, кражи
с дизельного коробок, наезды на валютчиков, махинации в казино.
четы тут заливаешь какую то брехню.
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Страница 7 из 8«1...5678»
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