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§ NG.kz
Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инициативу об увековечениии имени знаменитой женщины-механизатора, Героя Социалистического труда совместно проявили исполнительная власть региона и областной маслихат. Участники сессии 2 февраля 2018 года одобрили предложение единогласно.
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Земляк
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала Аллаху,хоть до чего-то умного додумались!

Бывалый
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Яровой - забыт?

Бывалый
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Двуреченский опять же...

земляк
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хвала аалаху он додумался до земляка 8-)

неравнодушная
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 лет должно пройти после смерти, в 2021 только можно,

§ Медный
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заслуженный человек СССР, после 91 глава крестьянского хозяйства.
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Нуртас
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...




Отправлено: 02.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А Яровой - забыт?

наверное забыт, раз нет инициативы снизу, кроме злобных безосновательных коментов, в адрес нашей страны, нашего народа, они только на это и способный, вот не один из них не осмелиться просто обратится к властям с предложением.

* drakon
Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13216
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
5 лет должно пройти после смерти, в 2021 только можно,

А что с Лидером Нации? Неужели уже 5 лет прошло?... 8-) 8-) 8-)
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