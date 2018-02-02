Нуртас Re: Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу... #7







Отправлено: - 14:06 Цитата: Бывалый:

А Яровой - забыт?

наверное забыт, раз нет инициативы снизу, кроме злобных безосновательных коментов, в адрес нашей страны, нашего народа, они только на это и способный, вот не один из них не осмелиться просто обратится к властям с предложением.