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пережиток прошлого
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 04:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
за правое дело

А в чем оно правое можно поподробней.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что

:lol:
Да, барокамера тебе совсем не на пользу пошла.

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 02.02.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да, барокамера тебе совсем не на пользу пошла.

Воистину! Одно лечим, другое калечим... :lol: 8-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще, для любителей мельдония.
28 российских олимпийцев оправдали, поди слышали.
Вот беда то, для фобов та.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что, олигархи форума, покупавшие биткоины по 20000 д за штуку.
как со со здоровьем? какие мысли о смысле жизни?
меньше 9 уже сегодня, пузырь лопается по швам.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
барокамера тебе совсем не на пользу пошла.

Сегодня последний 10й сеанс был..
Кстати хоть барокамера, хоть без нее, но понимать надо, что национализм запрещать нужно, или это не так?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
олигархи форума, покупавшие биткоины по 20000 д за штуку.

Они их скупали еще по 500..
Ну хоть что то делают, даже если кто то погорит на этом, подымет на другом..
Это не однообразно сидеть тут на форуме и профессионально комментировать, боясь всего, где можно подработать..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А где было сказано что разрешать?
Или ты с хохлом попутал?
Это же твой кент на дыбы встал :lol:
Или ты как обычно свой сумбур решил приписать другим?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Зрада чи Перемога ?
Может кто объяснит....

В Киеве презентовали законопроект об особенностях гастролей артистов в России. Их ждет спецклеймо и спецналог.
Вице-премьер Украины Кириленко для начала четко расставил все точки над i:

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они их скупали еще по 500..


ога, а кто же покупал по 20000 если все купили по 500.
вон бабы Нюры уже месяц нет,
наверное настроение не очень.

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Что сверхнеобычного в инструкции по пользованию QR кодом?)

Трудный ты...
Зачем учоным инструкция по такой простейшей вещи?
Они ж умные... Ну, должны быть умные, по крайней мере... Но учитывая что для них пишут такие инструкции, я в этом уже сильно сомневаюсь...
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