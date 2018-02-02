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≡ Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 февраля, во время внеочередной сессии облмаслихата сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Он заявил, что сейчас вопрос прорабатывается на уровне республики
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Ольга
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГОРОДОМ а не поселком

Нуртас
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если будет город - спутник то получается будет образовано новая территориальная единица, и само собой возникнет необходимость дать ему новое название, так что зря беспокоитесь, везде есть одинаковые названия улиц, к примеру ул.Ленина была во всех городах и районах СССР, так что не будет двух улиц с одинаковым названием в одном городе.

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь если сделают городом и снесут все особняки и сарайчики и частный сектор, возведя небоскребы, эти новые гаратские, так же как и костанайские, забудут что такое хрюшка, что такое гуси, уточки, свое млеко, козочки и яйца..
Для них специально отстроят там Амрыджан 3..
Чтобы покупали чипсы, бюргеры, пирошки с отравой и яйки неизвестных пород куриц по сортам..
То есть они станут как костанайцы, несчастные, голодные и зависящие от цен на продукты питания..
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Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
агломерация - явление нам пока незнакомое.

Почему не знакомое?
Как раз сейчас все эти ближайшие пригородные поселки типа Зтб, Зрч, Мчр, Кунай, Джабмул, короче все те куда тянутся автобусные маршруты - это и есть Костанайская агломерация по сути.

* Victor Yang
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10224
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
этогород а не ЗТБ

Городом-спутником вполне может быть и ПГТ, коим Затобольск и является.
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* Volonter
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1363
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 02.02.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Затобольск планируют сделать районом города...

Поддерживаю факт наличия такого слуха! Несколько лет назад об этом говорили и периодически сейчас слышу...
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