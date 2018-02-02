112 Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником... #17





(Пользователи) Сообщений: 9150

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:50 Теперь если сделают городом и снесут все особняки и сарайчики и частный сектор, возведя небоскребы, эти новые гаратские, так же как и костанайские, забудут что такое хрюшка, что такое гуси, уточки, свое млеко, козочки и яйца..

Для них специально отстроят там Амрыджан 3..

Чтобы покупали чипсы, бюргеры, пирошки с отравой и яйки неизвестных пород куриц по сортам..

То есть они станут как костанайцы, несчастные, голодные и зависящие от цен на продукты питания..