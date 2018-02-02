112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9697





(Пользователи) Сообщений: 9150

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата: ваще:

олигархи форума, покупавшие биткоины по 20000 д за штуку.

Они их скупали еще по 500..

Ну хоть что то делают, даже если кто то погорит на этом, подымет на другом..

Это не однообразно сидеть тут на форуме и профессионально комментировать, боясь всего, где можно подработать..