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≡ МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные комментарии до конца марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Михаил Комиссаров.
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§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ты это про себя чё ли? ... чья бы мычала...

Ну уш тебя то оставят, как и Валентина..
Я не про вас блатных и близких, я про остальной народишко..
И да, говорю о невозможности комментирования, когда инакомыслие стирают, а нужные нурлыкунские комментарии специально оставляют для того, чтобы и остальные так же голосили..
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Бывалый
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...




Отправлено: 02.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
алау и наш костанай просто отключили комментирование

Ну в принципе и правильно сделали...
Нафиг кому, кроме самих участников, нужны все эти нытье и обгавкивание тех, кто имеет отличное от большинства мнение?
Конструктива в форумах давно уже нет... Лет 10 минимум...

§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Конструктива в форумах давно уже нет... Лет 10 минимум...

Не знаю, но 10 лет назад, когда редактор одного СМИ говорила о демократии и свободе слова, даже изредка, казалось что это не просто тогда были слова..
Да, через 10 лет время показало, что это был скорее всего фарс..
Через 10 лет уже точно знаешь, кто блатной там, кто близкий, а кто не Уважаемый, против которого блатата создает голосовалки и начинает дружно гнобить, пользуясь своей близостью к власти..
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§ 112
Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще с 14го года или когда там, меня поразила политизация одного СМИ, пропаганда, навязанная ему извне и которую они пытались насадить другим..
Пожалуйста, в теме про одну страну с загадочным названием на букву У..
Кто сочувствовал, тех нещадно банили..
И наоборот, кто создавал темы против, забыл как его, это поощряли..
Как, как вот к этому относится с пониманием?
Может и правильно делают, что отсекают это..
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