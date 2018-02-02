112 Re: МИК РК не будет наказывать интернет-ресурсы за анонимные... #17





(Пользователи) Сообщений: 9150

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:22 Цитата: Бывалый:

Конструктива в форумах давно уже нет... Лет 10 минимум...

Не знаю, но 10 лет назад, когда редактор одного СМИ говорила о демократии и свободе слова, даже изредка, казалось что это не просто тогда были слова..

Да, через 10 лет время показало, что это был скорее всего фарс..

Через 10 лет уже точно знаешь, кто блатной там, кто близкий, а кто не Уважаемый, против которого блатата создает голосовалки и начинает дружно гнобить, пользуясь своей близостью к власти..