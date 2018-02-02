yudjin Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником... #1





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:49 Цитата: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная

об этом речь уже лет 5 идет... но когда нурлыкуны в порыве юбилейной незалежности переименовывали улицы в одинаковые названия в городе и Затобольске, то на вопрос жительницы посёлка как это будет в будущем, что в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием, аким Ахметов удивлялся: кто, мол, вам это сказал?....не слышал про такое... Кнешна, его это мало волнует... переименовал левой, переименует и правой...