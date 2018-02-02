/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 февраля, во время внеочередной сессии облмаслихата сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Он заявил, что сейчас вопрос прорабатывается на уровне республики
Читать новость

§ yudjin
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная

об этом речь уже лет 5 идет... но когда нурлыкуны в порыве юбилейной незалежности переименовывали улицы в одинаковые названия в городе и Затобольске, то на вопрос жительницы посёлка как это будет в будущем, что в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием, аким Ахметов удивлялся: кто, мол, вам это сказал?....не слышал про такое... Кнешна, его это мало волнует... переименовал левой, переименует и правой...
Профайл

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будапешт ))))

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием

В каком таком "одном населенном пункте"?
Может сначала читать научишься, а потом возмущаться начнешь?

§ лимон
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будет левый берег - правый берег :lol:
Профайл

неравнодушная
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
. Кнешна, его это мало волнует... переименовал левой, переименует и правой..

ощибаешься ето волнует таких как ты "поцреотиков" :-P :-P :-P :-P

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревню хотят в город превратить..
Зачем?
Чтобы понапихать туда очередные 20 тысяч ипотечников, с которых нужно будет высасывать на воду, на отопление, на электроэнергию, то есть заставя всех этих людишек работать на монополистов?
Профайл

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9150
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и насчет спутника..
Это как бы кто то собрался сделать в наше время Луну, спутником Земли..
Затоболовка что, и так не спутник Костаная, или есть возможность вылететь из Костанайской Арбиты и перестать быть спутником?
А тут мы, заселим туда 20 тысяч колхозников, и никуда Затоболовка не денется..
Добринцофу хорошо кстати, сразу супермаркет отстроит вместо небольшого магазинчика..
Профайл

* Victor Yang
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10224
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
, что в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием

Не, ты не так понял. Город-спутник - это отдельный населённый пункт. А раньше про слияние ходили слухи.
Профайл

неравнодушная
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Город-спутник - это отдельный населённый пункт.

этогород а не ЗТБ :-P :-P

§ yudjin
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В каком таком "одном населенном пункте"?

в таком одном... Затобольск планируют сделать районом города... как например киевский.

Дык я и не возмущаюсь сей новостью... поскольку это не новость, а просто факты.
И факт, что в город-спутник с 25 000 населением ходит один автобус... А Архимеду то откуда про это знать? Осваивать то в этом направлении нечего...

Цитата:
неравнодушная:
ощибаешься ето волнует таких как ты "поцреотиков"

Заканыч да не пались ты так ;-)
Профайл

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:21
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Затобольск планируют сделать районом города

Ты статью-то - читал вообще?
Или опять только заголовок, да и тот не понял?

* Victor Yang
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10224
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Затобольск планируют сделать районом города... как например киевский.

Не так. Это будет (возможно) агломерация - явление нам пока незнакомое. Как я понимаю, это вроде городской федерации - вроде город один, а вроде в него другой входит.
Профайл

1952/СИЗО
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заканыч да не пались ты так

смешно, не я ето. это твои нагаша
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 273
Пользователей: 3
Всего: 276

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх