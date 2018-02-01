Серый волк Re: Наши автобусы ездят на все 100... #65





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9386

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:56 Комментировать тупых платных кроликов лёгкого поведения смысла конечно нет.



Все их какашки форумные набросаны только для одного. Заболтать тему.



А в реальности

Прараграф первый: в стране с 15 года судествуют возможности обеспечивать социально значимые маршруты!

Лучше поздно, чем никогда, но до жуликов не дошло.



Параграф второй: Жульё и мошенники попутали карманы и субсидировали закупку жоповозок для своих любимых задниц за 23 лимона, вместо общественного транспорта. Который ихними прешдшественниками был начисто разворован, а полуживые транспортники частные трясутся с взятками за право попасть на тендер в гнездилища жуликов. От этих взяток тариф не дешевле становится. У них никаких проблемм не возникало по поводу закупок и субсидирования самого дорогого японского автопрома для своих задов.



Параграф третий. Если есть прециндент, когда прокуратура носом тыкает жуликов, показывая на то, что государство рекомендует социально значимые содержать и это НУЖНО, то прокуратура должна везде работать по одним стандартам.

Иначе это лоббирование жуликов. И если прокуроры не принуждают к порядку и соблюдению человеческих норм, то таких прокуроров нужно менять.



Параграф четвёртый. К совести жуликов бесполезно обращаться. У них её нет. Абсолютно! И нет никаких предпосылок к её вдруг проявлению. Только законы и и их контроль позволит вместо жоповозок для жуликов делать субсидии для общественного транспорта своей страны.



Р.S. Очень не люблю жуликов. И очень уважаю Абая Кунанбаева. Настоящего и мудрого человека.



Он очень много строк написал подходящих к правильным определениям.

Реально свой человек!



[Исправлено: Серый волк, 01.02.2018 - 22:03]