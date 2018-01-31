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§ NG.kz
Незваный гость
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые Костанайцы,сегодня утром был звонок в домофон,на вопрос кто?ответили -"мы хотим поговорить с вами про кредит!"
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§ Алиса
Re: Незваный гость
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.02.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же величайшее разочарование в жизни!

О, да! Сразу вся жизнь перевернулась в момент прочтения и осознания прочитанного. Как страшно жить! :lol: :lol:
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