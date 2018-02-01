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§ NG.kz
Куда пойти с 1 по 7 февраля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Культурные и спортивные мероприятия на ближайшую неделю
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§ Серый волк
Re: Куда пойти с 1 по 7 февраля
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9386
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.02.18 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Боинг-Боинг», М. Камолетти, комедия

Я бы сходил посмотреть как в исполнении кустанайской труппы выглядит легендарный спектакль.
Вот тут очень живой обзор этой бессмертной комедии положений, идущей с 1960 года и не устаревающей.
http://teatrntp.ru/about/spektakli/boing-boing/

Ещё можно было бы сходить на комедийное шоу во Дворце пионеров.
Но оно почему-то в таблицу не попало. А зря. Аким города стараться на сцене будет. Причем интерактивно, наверняка вместе с залом! :lol:
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§ Солнышко
Re: Куда пойти с 1 по 7 февраля
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 01.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я бы сходил посмотреть как в исполнении кустанайской труппы выглядит легендарный спектакль.

На прошлой неделе ходили семьёй. Довольно неплохо. Молодёжь (стюардессы), конечно, не впечатлили, а остальные актёры были как всегда на высоте.
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§ Серый волк
Re: Куда пойти с 1 по 7 февраля
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9386
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.02.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
На прошлой неделе ходили семьёй. Довольно неплохо. Молодёжь (стюардессы), конечно, не впечатлили, а остальные актёры были как всегда на высоте.

Вообще это комедия положений!! Это вульгарный проект французов. Он с 60-х годов идет на грани, и если грани молодые и талантливые могут раздвинуть, то эта старая история получает в свои залы злого, натасканного молодого зрителя. Иногда даже подростков массово. И на эту шнягу не ходят семьёй :lol: :lol: Это реально секс камеди в новых драйвах сцены.
Я очень в загадке что именно вам показали, или пытались выдать за это шикарное раскрепощающее безобразие на сцене.
Журнальные функционеры журналистики в таких случаях на дальней полке своих писулек сообщают, что эта шняга вышла даже в Иране, правда очень ограниченное раз количество.
А вообще это индикатор. Индикатор и культурной жизни и маразма в слоях общества.
:lol:
И я не удивлён. Я вполне прочитал всё за кадром этой сцены семейного похода.
:lol:
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