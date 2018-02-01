Цитата: Солнышко:

На прошлой неделе ходили семьёй. Довольно неплохо. Молодёжь (стюардессы), конечно, не впечатлили, а остальные актёры были как всегда на высоте.

Вообще это комедия положений!! Это вульгарный проект французов. Он с 60-х годов идет на грани, и если грани молодые и талантливые могут раздвинуть, то эта старая история получает в свои залы злого, натасканного молодого зрителя. Иногда даже подростков массово. И на эту шнягу не ходят семьёй Это реально секс камеди в новых драйвах сцены.

Я очень в загадке что именно вам показали, или пытались выдать за это шикарное раскрепощающее безобразие на сцене.

Журнальные функционеры журналистики в таких случаях на дальней полке своих писулек сообщают, что эта шняга вышла даже в Иране, правда очень ограниченное раз количество.

А вообще это индикатор. Индикатор и культурной жизни и маразма в слоях общества.



И я не удивлён. Я вполне прочитал всё за кадром этой сцены семейного похода.

