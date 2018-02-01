Цитата: Хохол:

Какая встреча ? На каком уровне ? С каких пор встречи в Азии должны идти по европейски ? А традиции и история для тебя пустой звук ? Ты ж сам постоянно здесь поёшь про свою особенность и непохожесть на европейцев , так почему у тебя голодные гости эт в порядке вещей ? Ладно коня (дорого) , но барашком попотчевать гостя можно было ?

правильно это встречала наша газета, городское цивильное издание, если бы его встречал какая то Тургайская районная газета, то наверное хоть и не поняли о чем он рассказывает посол, но встретили бы его очень хорошо, что он наверное и забыл бы зачем приезжал, там было бы все, возможно он даже своих родственников там нашел.