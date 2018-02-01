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≡ Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с журналистами «НГ»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с журналистами «НГ»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава офиса программ ОБСЕ в Астане побывал в редакции еженедельника «Наша Газета». Его интересовало отношение журналистов к недавно принятым изменениям и дополнениям в законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций.
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§ 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9125
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем и СМИ массово это поддерживают, анонимность, создал статью, накляузничал и причем анонимно с выдуманным ником и...
Далеко ходить не нужно..
Это што такое, роль того, что общество как то растет на глазах?
Оно, это общество, в моих глазах наоборот падает и падают те, кто это поддерживает и печатает..
Почему бы не сказать это от своего имени, настоящего?
Где, где это сильное общество, именно оно?
Понимаю когда врут профессиональные комментаторы, это работа такая у них..
Но когда врут журналисты и тем более европейского класса, приехавшие учить наших, не приемлю этого..
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Хохол
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ты о чем вообще? деловая встреча. на европейском уровне. как положено.
а тебе мерещатся сразу баня, пьянка, обжираловка.

Какая встреча ? На каком уровне ? С каких пор встречи в Азии должны идти по европейски ? А традиции и история для тебя пустой звук ? Ты ж сам постоянно здесь поёшь про свою особенность и непохожесть на европейцев , так почему у тебя голодные гости эт в порядке вещей ? Ладно коня (дорого) , но барашком попотчевать гостя можно было ?

365
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Какая встреча ? На каком уровне ? С каких пор встречи в Азии должны идти по европейски ? А традиции и история для тебя пустой звук ? Ты ж сам постоянно здесь поёшь про свою особенность и непохожесть на европейцев , так почему у тебя голодные гости эт в порядке вещей ? Ладно коня (дорого) , но барашком попотчевать гостя можно было ?

правильно это встречала наша газета, городское цивильное издание, если бы его встречал какая то Тургайская районная газета, то наверное хоть и не поняли о чем он рассказывает посол, но встретили бы его очень хорошо, что он наверное и забыл бы зачем приезжал, там было бы все, возможно он даже своих родственников там нашел.

§ drakon
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
барашком попотчевать гостя можно было ?

Хохол,перед тем,как ехать в КОстанай,вышлю
посылку с тушёнкой,чаем и конфетами с печеньем,
думаю,что встреча будет по... :lol: :oops: ;-)
Профайл

неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 22:29
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
охол,перед тем,как ехать в КОстанай,вышлю
посылку с тушёнкой,чаем и конфетами с печеньем,
думаю,что встреча будет

Не надо сарказма , встретим по казахски , уж голодным как этот бедный посол не уедешь . После нашего Казахстанского гостеприимства у тебя появиться здоровый румянец , нормальный стул и сон . С меня самогон и сало , с Марика куры и развлекательная программа .

неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Господи..
Товарищ Шибаршин написал об этом..

странно читать, оказывается :-x :-x :-x :-x

§ Валентин
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7268
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.02.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экие тут все злые

А ведь иной мадьяр и не виноват, что он мадьяр!
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