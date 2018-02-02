Каждый новый шаг Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали имеет политическое значение, считает редакция казахскоязычной газеты Dalanews.kz.



Цитата: «С момента обретения Казахстаном независимости Россия стала терять возможность проведения своей идеологии в нашей стране. Идеологи Кремля не ведают, какая общественно-политическая и культурно-духовная ситуация складывается сегодня в Казахстане.



Казахи выработали иммунитет против российской экспансии

Современный Казахстан сегодня — это уже совершенно иной мир.



«У тебя будут проблемы с правительством и с нами» — казахстанские звезды о выходке Торегали Тореали



Непонимание кремлевскими идеологами ситуации, которая сегодня в Казахстане складывается в отрасли культуры и общественной жизни,

дало нам прекрасную возможность выработать иммунитет против российской экспансии.



Некоторые обеспокоенно говорят, что Кайрат Нуртас, исполнивший песню совместно с Нюшей, способствует продвижению русской культуры в Казахстане. Но ведь по большому счету Кайрат преследовал свои цели — он использовал Нюшу, чтобы обратить внимание русскоязычной аудитории страны на себя и казахский шоу-бизнес.



Таким образом, наши культурные связи с Россией тускнеют с каждым днем.



Из истории страны мы хорошо знаем, что во времена Союза на концертах в Кремле, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, выступала только Роза Рымбаева.



Кроме того, хотелось бы отметить, что не нашел путь к сердцу казахстанского зрителя и слушателя и знаменитый российский конкурс «МУЗ-ТВ 2015. Гравитация», организованный нашим соотечественником Арманом Давлетьяровым в Астане.



Тогда один из солистов группы «МузАРТ» Сакен Майгазиев открыто заявил:



Скажу от имени «МузАРТа», мы не будем участвовать! Нам не нужна такая премия, она не выше любви казахов к «МузАРТу».



Наше цель – пропаганда казахской культуры, народной музыки, традиционных казахских песен, для нас это большая честь!»



Одно это заявление свидетельствует, что российский шоу-бизнес лишился возможности развиваться в Казахстане.



Сегодня группа «МузАРТ» – один из лидеров казахского шоу-бизнеса, имеющая своего зрителя. И если она не интересует знаменитый российский конкурс, можно с уверенностью сказать, что отныне культурная экспансия северного соседа будет терпеть только фиаско.



Сегодня казахскую общественность больше волнует то, что происходит вокруг Торегали Тореали.



Поэтому мы должны помнить, что каждая песня, каждый PR ход таких певцов, как Торегали, будет защищать нас от культурной экспансии России



Наш нынешний шоу-бизнес (его качество — другой разговор) каждый день отдаляет нас от русской культуры. Сегодня даже русские немного становятся казахами, некоторые даже научились играть на домбре и неплохо исполняют попурри на казахском языке.



Поэтому мы должны благодарить таких певцов, как Торегали, развивающих казахский шоу-бизнес…», — заключает автор.



Даже не знаю, смеяться или плакать от глубины анализа.