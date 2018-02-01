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Страница 699 из 699«1...697698699
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 13:47
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош, верно -три этого дятла.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
акцент выдает.
как обычно два слова напишешь
Если есть , инет , погугли где и кто Вайпер - Федорченко , что б вопросов более не возникало .
Цитата:
ваще:
все прочитали твои мысли.

У нас санитары на раз понимают . :lol: :lol: :lol: , а иным приходится долго объяснять .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
и вот это в частности:
Все просто:
Вайпер пишет
Где пишет ?
Для тех , кто не понял - поясняю ; где под ником Вайпер , написан данный коммент , так понятнее ? Твои домыслы , это всего лишь домыслы , верим написанному , таковой записи под этим ником нет .
:-o

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 19:51
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчем дело, Виктор?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вчем дело, Виктор?

Алекс,я сегодня - не модерирую...
:lol: :lol:
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Reich mir die Hand
Vaterland

Как клип , посмотрел ?

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.02.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Как клип , посмотрел ?

Это ты мне советовал, нет не добрался ещё :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.02.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Fokussiere nicht nur dich ,

Цитата:
elektron:

Да как бы обоим , советовал . :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Да как бы обоим , советовал . :lol:

Я окромя Бабкиной - никого не смотрю.
Иногда - Кобзона...
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.02.18 - 00:02
Комментарий проходит проверку.
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Страница 699 из 699«1...697698699
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