Цитата: ваще:

и вот это в частности:

Все просто:

Вайпер пишет

Где пишет ? Для тех , кто не понял - поясняю ; где под ником Вайпер , написан данный коммент , так понятнее ? Твои домыслы , это всего лишь домыслы , верим написанному , таковой записи под этим ником нет .

