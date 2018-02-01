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§ NG.kz
Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчин, снимающих аккумуляторы с КамАЗа, заметил сторож и сообщил об этом в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыл автопатруль. Задержанными оказались ранее судимые жители Костаная и Затобольска.
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§ drakon
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно,они - раскрыли...
Сторож - раскрыл...
Профайл

правп
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во дают !

Житель
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 18:38
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 20:56
Комментарий удален модератором.

шанхай уральская
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сторожу большой респект и обязательно примеровать за добросовестную работу.
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