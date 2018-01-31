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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9125
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
главный редактор частного издания может купить и ездит на любой понравившейся машин

Ну как всегда, хороший из тебя Нурлыкун получился..
Так и держи свою марку, когда нужно и главное вовремя, делай Это не задумываясь...
Ну а я к счастью для себя не ты, и у меня есть отличное от тебя и независимое от вас всех мнение..
Профайл

пережиток прошлого
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 06:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ботов информация.
Бывалый, 112, кайрат, хохол, вчк, пэтриот и около рядом внимание:
Цитата:
Госдеп заплатит миллионы за работу в российском сегменте социальных сетей. Компания Kenjya Trusant Group уже объявила о найме специалистов со знанием русского языка.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почалось.
Власти Польши запретили идеологию украинских националистов. Её проявления будут уголовно преследоваться.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пережиток прошлого:
Для уважаемых людей форума информация.
Бывалый, 112, кайрат, хохол, вчк, пэтриот и

Неее , я идейный , за правое дело , денег не беру . Цитата:
Директор Пляжа:
Власти Польши запретили идеологию украинских националистов.

Ну и к чему это ты тут ляпнул ? В любой стране идеи пропаганды разжигающие межнациональную рознь по закону наказуемы , что своих , что чужих . Да ж здесь на сайте , ты не знал ?

...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Власти Польши запретили идеологию украинских националистов. Её проявления будут уголовно преследоваться.


здесь на форуме нужно тоже эту идеологию запретить.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

А чего это так тебя рвануло? :lol:
Переживаешь за своих шумеров и поклонников бандеры, оуна и факельных шествий?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Для неуважаемых ботов форума информация.

:lol:
Идейный. Не смеши, тут все знают уже твое отношения к финансам.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А чего это так тебя рвануло?
Переживаешь за своих

Давай я перефразирую вопрос , а то до тебя с первого раза как всегда не доходит . Следи внимательно за мыслью : Что тебя удивило в действиях властей Польши , что ты решил эту новость объявить всему миру ?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Ну во первых.
Сейчас ляпнул ты.
Цитата:
Хохол:
объявить всему миру

Во вторых, как всегда по себе судишь
Цитата:
всегда не доходит

В третьих, откуда ты взял, что меня что то удивило? :lol:
Вообще не вижу логики в твоем последнем выступлении ))

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 14:10
Комментарий удален модератором.

...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
что ты решил эту новость объявить всему миру ?


непонятно.
хохол здесь цензор теперь?
решает что можно сказать , а что нет.
странный чел.
не понравилось ему видите ли что сообщили что
власти Польши запретили идеологию украинских националистов и ее
её проявления будут уголовно преследоваться.
это кое о чем говорит.
озвучивать не буду. и так понятно.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 21:02
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9125
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Власти Польши запретили идеологию украинских националистов

А что, запрещать национализм, это плохо?
Профайл

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суровая Дубна.
https :// ic.pics.livejournal.com/metroelf/10607104/915391/915391_original.jpg
Инструкция особенно доставляет: великие учоные великой межгалактической супердержавы не знают как пользоваться QR-кодами ))))

Мистер
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 01.02.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Суровая Дубна.
https :// ic.pics.livejournal.com/metroelf/10607104/915391/915391_original.jpg
Инструкция особенно доставляет: великие учоные великой межгалактической супердержавы не знают как пользоваться QR-кодами ))))


Какой-то сложный юмор у тебя. Что сверхнеобычного в инструкции по пользованию QR кодом?) В WhatsApp для запуска web whatsapp тоже есть инструкция как пользоваться QR кодом, она можно сказать везде. Где тут юмор?) А вот показать свою упоротость и неумность у тебя получилось, да)
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