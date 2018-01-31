Цитата: 1952/доктор СИЗО:

главный редактор частного издания может купить и ездит на любой понравившейся машин

Ну как всегда, хороший из тебя Нурлыкун получился..

Так и держи свою марку, когда нужно и главное вовремя, делай Это не задумываясь...

Ну а я к счастью для себя не ты, и у меня есть отличное от тебя и независимое от вас всех мнение..